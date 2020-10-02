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2 Ekim spor manşetleri | 2 Ekim spor gazetesi sayfaları

Spor sayfalarında bugün Galatasaray'ın Avrupa'dan elenmesine ilişkin manşetler bulunuyor. İşte 2 Ekim spor manşetleri...

2 Ekim spor manşetleri | 2 Ekim spor gazetesi sayfaları 1116