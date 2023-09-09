2. el otoda fiyatlar düştü, satışlar artmadı

SAMSUN – Samsun'da 2. El Oto Pazarı'nda araçların fiyatı düşse de satışlarda bir hareketlilik yaşanmıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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2. el otoda fiyatlar düştü, satışlar artmadı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 2. El Oto Pazarı'nda araçların fiyatı düşse de satışlarda bir hareketlilik yaşanmıyor.

Karadeniz'in en büyük oto pazarından biri olan Samsun'da 2. el otomobillere olan rağbetin düşmesi ve pazarın cumartesi günü kurulması alışverişi olumsuz etkiliyor. Araba fiyatlarının yüzde 10 oranında düşmesine rağmen satışlarda bir hareketlilik yaşanmıyor. Satıcılar; alıcıların fiyatların daha da düşmesini beklediğini düşünürken, alıcılar ise pazarın cumartesi günü kurulmasının daha az araba ve insanın pazara gelmesine neden olduğundan dolayı araç alışverişinde bir hareketlilik yaşanmadığını söylediler.

"2. el oto fiyatlarında bir düşüş var"

Fiyatların düşmesine rağmen bunun satışlara yansımadığını ifade eden Hasan Yorulmaz, "Şu anda fiyatlar durgun. Yaz sezonu da bitiğinden piyasa duruldu. Şimdiye kadar alan aldı, satan da sattı. Bundan sonra da ne olacağı belli değil. Piyasada durgunluk var ama fiyatlarda da düşüş var. Yüzde 10 civarında bir düşüş oldu. Vatandaşlar fiyatların daha da düşeceğini umarak beklemede olduğunu düşünüyorum. Ben de aracımı pazara 500 bin TL'ye satmak için getirdim. Piyasaya uyum sağlamak için 480 bin TL'ye kadar düştüm ama alıcı çıkmadı. Bir de oto pazarı cumartesi değil de pazar günü olsa daha çok alışveriş olacağını düşünüyorum" dedi.

"Piyasası 320 bin TL olan aracı 300 bine satamıyorum"

Piyasanın çok aşağısında pazara gelen araçların satıldığına dikkat çeken Besim İçler, "Bence araçlar yine ederinin üzerinde satılmaya çalışılıyor. Biz de satmak için araç getirdik. Aracın piyasası 320 bin TL'ydi ama bu arabayı 300 bin TL'ye satamıyoruz. Soran da yok alan da yok. Çok cüzi fiyata araba gelirse ancak o zaman araçlar satılıyor" diye konuştu.

Cumartesi günü kurulan pazarın alışverişi olumsuz etkilediğini belirten vatandaşlar ise "Bu oto pazarı çok ölü bir yerde. Arabası olmayan bir kişinin buraya gelip, araç bakması çok zor. Yürüyerek gelinecek bir yer de değil. Eskiden oto pazarı pazar günleri olduğunda burası tıklım tıklım olurdu. Şimdi ise cumartesi günü olduğundan pek alışveriş olmuyor. Bursa'da oturuyorum. Bursa'nın oto pazarı pazar günü ve çok alışveriş yapılıyor" ifadelerini kullandılar.

2. el otoda fiyatlar düştü, satışlar artmadı

2. el otoda fiyatlar düştü, satışlar artmadı

2. el otoda fiyatlar düştü, satışlar artmadı

2. el otoda fiyatlar düştü, satışlar artmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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