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  3. 2 Eylül 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

2 Eylül 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 2 Eylül 2019 Tarihli ve 30876 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı mı?

2 Eylül 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

2 Eylül  2019 Tarihli ve 30876 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?

 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
— Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Doğuş Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

2 Eylül 2019 Resmi Gazete Kararları!

 

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