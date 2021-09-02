2 Eylül 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Kingsman: Altın Çember ATV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanalda akşam Kingsman: Altın Çember yayınlanıyor. İşte 2 Eylül 2021 Perşembe ATV yayın akışı...
ATV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 2 Eylül 2021 Perşembe ATV yayın akışına yer verdik. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan ATV'de hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı olarak izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Kingsman: Altın Çember ekrana geliyor...
2 EYLÜL 2021 PERŞEM ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kingsman: Altın Çember
22:20 Ölümcül Makineler