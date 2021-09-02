2 Eylül 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Kingsman: Altın Çember ATV'de

ATV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 2 Eylül 2021 Perşembe ATV yayın akışına yer verdik. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan ATV'de hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı olarak izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Kingsman: Altın Çember ekrana geliyor...

2 EYLÜL 2021 PERŞEM ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kingsman: Altın Çember

22:20 Ölümcül Makineler