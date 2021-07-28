2 Eylül 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
2 Eylül 2021 Perşembe gününün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 2 Eylül 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...
Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 2 Eylül 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
2 EYLÜL 2021 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2 Eylül 2021 Perşembe oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
13:14
Japonya - Umman
2022 Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV
14:00
Güney Kore - Irak
2022 Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV
16:00
Kenya - Uganda
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
16:00
Demokratik Kongo - Tanzanya
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
17:00
Beşiktaş - Ümraniyespor
Hazırlık Maçı
A Spor
17:00
Belarus - İzlanda
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
17:30
Çekya - Almanya
U20 Hazırlık Maçı
Çekya Futbol Federasyonu Youtube
19:00
Gürcistan - Kosova
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
19:00
Namibya - Kongo
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Madagaskar - Benin
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Nijer - Burkina Faso
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
İran - Suriye
2022 Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV
19:30
Fransa - Kuzey Makedonya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bein Sports 2, Bilyoner TV
19:45
BAE - Lübnan
2022 Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV
20:00
San Marino - Almanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Almanya FF Youtube
21:00
Avustralya - Çin
2022 Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV
21:00
Suudi Arabistan - Vietnam
2022 Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV
21:45
Estonya - Belçika
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
21:45
İsveç - İspanya
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
21:45
İtalya - Bulgaristan
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
21:45
Liechtenstein - Almanya
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
21:45
Macaristan - İngiltere
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport
21:45
Polonya - Arnavutluk
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
22:00
Cezayir - Cibuti
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
22:00
Fas - Sudan
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
23:00
Bolivya - Kolombiya
2022 Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV