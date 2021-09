Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 2 Eylül 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

2 Eylül 2021 Perşembe oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

13:14

Japonya - Umman

2022 Dünya Kupası Eleme

Bilyoner TV



14:00

Güney Kore - Irak

2022 Dünya Kupası Eleme

Bilyoner TV



16:00

Kenya - Uganda

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



16:00

Demokratik Kongo - Tanzanya

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



17:00

Beşiktaş - Ümraniyespor

Hazırlık Maçı

A Spor



17:00

Belarus - İzlanda

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV



17:30

Çekya - Almanya

U20 Hazırlık Maçı

Çekya Futbol Federasyonu Youtube



19:00

Gürcistan - Kosova

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus



19:00

Namibya - Kongo

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



19:00

Madagaskar - Benin

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



19:00

Nijer - Burkina Faso

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



19:00

İran - Suriye

2022 Dünya Kupası Eleme

Bilyoner TV



19:30

Fransa - Kuzey Makedonya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bein Sports 2, Bilyoner TV



19:45

BAE - Lübnan

2022 Dünya Kupası Eleme

Bilyoner TV



20:00

San Marino - Almanya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Almanya FF Youtube



21:00

Avustralya - Çin

2022 Dünya Kupası Eleme

Bilyoner TV



21:00

Suudi Arabistan - Vietnam

2022 Dünya Kupası Eleme

Bilyoner TV



21:45

Estonya - Belçika

2022 Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv



21:45

İsveç - İspanya

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus



21:45

İtalya - Bulgaristan

2022 Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv



21:45

Liechtenstein - Almanya

2022 Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv



21:45

Macaristan - İngiltere

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport



21:45

Polonya - Arnavutluk

2022 Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv



22:00

Cezayir - Cibuti

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



22:00

Fas - Sudan

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



23:00

Bolivya - Kolombiya

2022 Dünya Kupası Eleme

Bilyoner TV