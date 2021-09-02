Mikis Theodorakis kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?Son dakika! Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Mergim Berisha kulüp binasında!Dünyaca ünlü besteciden kötü haber! 'Halkın sesi' Mikis Theodorakis 96 yaşında yaşamını yitirdi!Furkan Başargan kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?Fenerbahçe anlaşma sağladığı Max Meyer'i İstanbul'a getirdi!Son dakika | Öğrenciler merakla bekliyordu! Tatil günleri belli oldu, işte karnelerin verileceği tarih...Şarkıcı Ayşegül Aldinç'ten üzen haber! Sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerinden dua istedi!Müge Anlı'da ortaya çıktı! böyle rezillik ne görüldü ne duyuldu! Sapık 70'lik dede torununa istediği kızı kaçırdı!Son dakika | Barış Pınarı bölgesinde terör örgütüne büyük darbe: 9 PKK/YPG’li terörist öldürüldüCebelitarık - Türkiye Dünya Kupası Elemeleri grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 2 Eylül 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı | Jurassic World: Yıkılmış Krallık Kanal D'de

2 Eylül 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı | Jurassic World: Yıkılmış Krallık Kanal D'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güneşin Kızları dizisiyle güne başlayan kanalda akşam Jurassic World: Yıkılmış Krallık ekrana geliyor. İşte 2 Eylül 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...

2 Eylül 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı | Jurassic World: Yıkılmış Krallık Kanal D'de

TV izleyicileri Kanal D'nin yayın akışını merak ediyor. Güne Güneşin Kızları dizisiyle başlayan kanalın gündüz kuşağında Ece Üner ile Susma ekrana gelirken akşam ise Jurassic World: Yıkılmış Krallık seyirci karşısına çıkıyor. İşte 2 Eylül 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...

2 EYLÜL 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Güneşin Kızları

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

22:45 Camdaki Kız

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT