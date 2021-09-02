2 Eylül 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı | Jurassic World: Yıkılmış Krallık Kanal D'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güneşin Kızları dizisiyle güne başlayan kanalda akşam Jurassic World: Yıkılmış Krallık ekrana geliyor. İşte 2 Eylül 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...

TV izleyicileri Kanal D'nin yayın akışını merak ediyor. Güne Güneşin Kızları dizisiyle başlayan kanalın gündüz kuşağında Ece Üner ile Susma ekrana gelirken akşam ise Jurassic World: Yıkılmış Krallık seyirci karşısına çıkıyor. İşte 2 Eylül 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı... 2 EYLÜL 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI 06:45 Güneşin Kızları 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Kırık Hayatlar 13:00 Gelinim Mutfakta 15:45 Ece Üner ile Susma 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık 22:45 Camdaki Kız Kanal Dkanal d yayın akışı