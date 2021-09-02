2 Eylül 2021 Perşembe Show TV yayın akışı | Hababam Sınıfı Tatilde Show TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Show TV'de bugün ne olduğu merakla araştırılıyor. Güne Yeni Gelin ile başlayan kanalda gündüz kuşağında ele aldığı konularla izleyicinin oldukça ilgisini çeken program Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme olurken akşam Hababam Sınıfı Tatilde izleyici karşısına çıkıyor. İşte 2 Eylül 2021 Perşembe Show TV yayın akışı...

2 EYLÜL 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Salako