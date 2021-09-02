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  3. 2 Eylül 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Seksenler yeni bölümüyle TRT 1'de

2 Eylül 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Seksenler yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla güne başlayan kanalda hemen ardından Tövbeler Olsun ekrana geliyor. Akşam ise sevilen dizi Seksenler izleyici karşısına çıkıyor. İşte 2 Eylül 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

2 Eylül 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Seksenler yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT 1'in yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile başlayan kanalda 08.55'de Kalk Gidelim yayınlanıyor. Akşam ise sevilerek izlenen dizi Seksenler yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarındaki yerini alıyor. İşte 2 Eylül 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

2 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI 

04:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

05:45 Tövbeler Olsun

08:55 Kalk Gidelim

12:20 Benim Adım Melek

16:00 Teşkilat 

19:00 Ana Haber 

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler 

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