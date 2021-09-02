2 Eylül 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Seksenler yeni bölümüyle TRT 1'de TRT 1'de bugün ne var? Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla güne başlayan kanalda hemen ardından Tövbeler Olsun ekrana geliyor. Akşam ise sevilen dizi Seksenler izleyici karşısına çıkıyor. İşte 2 Eylül 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

TRT 1'in yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile başlayan kanalda 08.55'de Kalk Gidelim yayınlanıyor. Akşam ise sevilerek izlenen dizi Seksenler yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarındaki yerini alıyor. İşte 2 Eylül 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı... 2 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI 04:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 05:45 Tövbeler Olsun 08:55 Kalk Gidelim 12:20 Benim Adım Melek 16:00 Teşkilat 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Seksenler TRT 1TRT 1 Yayın akışı