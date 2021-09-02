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  3. 2 Eylül 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Yabancı sinema Tatlı ve Kirli TRT 2'de

2 Eylül 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Yabancı sinema Tatlı ve Kirli TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? Saat 06.00'da Bizim Edebiyatımız TRT 2 ekranlarında olurken saat 13.30'da ise Yılmaz Erdoğan İle Öğrence izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise yabancı sinema Tatlı ve Kirli TRT 2 seyircisiyle buluşuyor. İşte 2 Eylül 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı

2 Eylül 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Yabancı sinema Tatlı ve Kirli TRT 2'de

TRT 2'nin yayın akışını merak eden izleyiciler için 2 Eylül 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Sabah saat 07.00'da  Dünya Müzik Gelenekleri ekrana verilirken 16.00'a Edebiyat Söyleşileri yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Tatlı ve Kirli TRT 2 izleyicisi karşısına çıkıyor...

2 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı

05:15 Randevu

05:30 Opera Dünyası

06:00 Bizim Edebiyatımız

06:30 Hayat Sanat

07:00 Dünya Müzik Gelenekleri

07:20 Fotoğraflar

07:30 Tiyatro Dünyası

08:00 Mim

09:00 Bir Zamanlar

09:30 Karalama Defteri

10:00 Sinema Dünyası

10:30 Evliya Çelebi

11:10 Berceste

11:15 Ahenk

11:30 Belgesel: Para

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

14:30 Koleksiyoner

15:00 Eskici

15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

16:00 Edebiyat Söyleşileri

17:00 Nakkaşın Fırçası

17:30 Anadolu Arkeolojisi

18:00 Hayat Sanat

18:30 İzler Suretler

18:45 Sinema +

19:30 Sarayın Lezzetleri

20:00 Karar Perdesi

20:50 Destansı Kareler

21:00 Yabancı Sinema: Tatlı ve Kirli (Sweet and Lowdown)

22:30 Felsefe Söyleşileri

23:30 Anjelika Akbar İle Sesler 

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