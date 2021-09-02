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  3. 2 Eylül 2021 Perşembe TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye TV8'de

2 Eylül 2021 Perşembe TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanalda akşam fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıkıyor. İşte 2 Eylül 2021 Perşembe TV8 yayın akışı...

2 Eylül 2021 Perşembe TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye TV8'de

Yayınladığı programlarla en çok izlenen kanallar arasına giren TV8'de bugün nelerin olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 2 Eylül 2021 Perşembe TV8 yayın akışına yer verdik. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanalda gündüz kulağında Paylaş Benimle ekranlarda olurken akşam fenomen yarışma  MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıkıyor...

2 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

14:15 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

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