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7 Eylül 2021 Salı ATV yayın akışı| Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV'de!

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışını sizler için derledik. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de hemen ardından yeni sezonu çok beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yayınlanacak. Akşam ise milyonları kazandıran yarışma kim milyoner olmak ister yeni bölümüyle ATV ekranlarında yer alacak. İşte 7 Eylül 2021 Salı ATV yayın akışı...

7 Eylül 2021 Salı ATV yayın akışı| Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV'de!

TV'de 24 Ağustos 2021 Salı tarihinde yayınlanacak dizi ve programlar merak ediliyor. Saat 08:00'de Kahvaltı Haberleri ile günün nabzı tutulurken ardından 14:00'te Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane ekranlarda olurken, 16.20'de Esra Erol'da programı ekranlar olacak. Akşam kuşağında ise saat 20:00'de Kim Milyoner Olmak İster ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

7 EYLÜL 2021 SALI ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00  Kim Milyoner Olmak İster

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