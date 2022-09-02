2 Eylül 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

İzleyiciler, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak?
2 EYLÜL CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.30 Star Haber
20:00 Uçuş Planı
2 EYLÜL CUMA TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 8'de Sağlık
08:30 Masterchef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:30 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye
2 EYLÜL CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 2
2 EYLÜL CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Senden Daha Güzel
22:45 İyilik
2 EYLÜL CUMA ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
2 EYLÜL CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Ateş ile Yangın
21:45 Çaylaklar
23:45 Ateş ile Yangın
2 EYLÜL CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI
06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Yedi Numara
08:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:40 Çırak
12:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
15:35 Balkan Ninnisi (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru (Altyazılı)