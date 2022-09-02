2 Eylül 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

İzleyiciler, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak?

2 EYLÜL 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

2 EYLÜL CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.30 Star Haber

20:00 Uçuş Planı

2 EYLÜL CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 8'de Sağlık

08:30 Masterchef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:30 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

2 EYLÜL CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Recep İvedik 2

2 EYLÜL CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Senden Daha Güzel

22:45 İyilik

2 EYLÜL CUMA ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

2 EYLÜL CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Ateş ile Yangın

21:45 Çaylaklar

23:45 Ateş ile Yangın

2 EYLÜL CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI

06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Yedi Numara

08:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:40 Çırak

12:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

15:35 Balkan Ninnisi (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru (Altyazılı)