2. Geleneksel Nergis Festivali tiyatro oyunu ile sona erdi

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi'nin bu yıl ortaklaşa düzenlemiş olduğu 2. Geleneksel Nergis Festivali renkli görüntülere sahne olurken, festival Mem u Zin tiyatro oyunu ile son buldu.

Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi'nin bu yıl ortaklaşa düzenlemiş olduğu 2.Geleneksel Nergis Festivali Renkli görüntülere sahne oldu.Festival Dicle Nehri kenarında düzenlenen resim yarışması ile başladı. Resim yarışmasına müteakiben Bırca Belek Parkı'nda yemek yarışması düzenlenirken Atatürk Parkı'nda sokak basketbolu, Nuh Nebi Meydanı'nda Kafkas halk oyunları gösterisi ve Millet Kıraathanesi'nde ise resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları ile festival renkli görüntülerle devam etti.

Nergis Festivali'nin ikinci günü, Sanat sokağında denbej dinletisi ile başladı. Daha sonra Cizre Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye'nin en büyük dikey bahçesinde halk oyunları ve dart turnuvası ile festival devam etti. Mem u Zin Parkı'nda işaret dili tiyatrosu, gençlik merkezi konseri ve Kafkas oyunları düzenlendi. Son olarak Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen söyleşi programında yazar Dr. Mesut Tüzün Cizre tarihi ile ilgili geniş bir biçimde bilgi sunumu yapıldı.

Nergis Festivali'nin üçüncü günü Mem j Zin tiyatro oyunu ile sona erdi. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Mem u Zin hikayesini gelecek nesillere tanıtmak ve hikayenin asıl memleketi olan Cizre'de sergilenmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kaynak: İHA