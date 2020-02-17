"2. Gıda Bankacılığı Zirvesi" 20 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - “2. Gıda Bankacılığı Zirvesi” kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımı ile 20 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Temel İhtiyaç Derneği'nden (TİDER) yapılan açıklamaya göre, derneğin ev sahipliğinde düzenlenecek zirvede, dünyada ve Türkiye'de gıda bankacılığı modelleri ve sıfır atık kapsamı ile gıda bankacılığının ekonomi üzerindeki etkisi konuşulacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, insanların temel ihtiyaçlarına adil ve eşit şekilde ulaşabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, kendilerinin kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olduklarını kaydetti.

Tibuk, "Amacımız yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların öncelikle temel ihtiyaçlara ulaşabilmelerini, ardından iş edinip kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak ve böylece Türkiye’de yoksulluğun azaltılmasına destek olmaktır." ifadesini kullandı.



Tüm gün sürecek zirvenin özel sektörün yanı sıra kamu tarafından da desteklenmesinin kendilerini umutlandırdığını kaydeden Tibuk, "Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli bizlerle olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TBMM'den de üst düzey katılımlar olacak." bilgisini paylaştı.



Zirvede 6 ayrı ana başlık altında oturum yapılacağını bildiren Tibuk, şunları kaydetti:

"Zirvede, 'Gıda bankacılığı dünyada nasıl yapılıyor', 'Türkiye’de gıda bankacılığının gelişimi', 'Türkiye’de geri kazanım ve geri dönüşüm sistemi', 'Gıda israfının önlenmesi', 'Türkiye'de atık algısı ve farkındalık' ile 'Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının dayanışması' ana başlıkları altında alanında uzman isimlerle birlikte olacak. Türkiye'nin her ilçesinde bir gıda bankası açılmasını ve sistemin tarafsız, şeffaf, dürüst ve sürdürülebilir ilkelerle işlemesini hedefliyoruz.

TİDER, Global Food Banking Network üyesi olarak uluslararası platformlarda da ülkemizi temsil etmektedir. Geliştirdiğimiz model, sıfır atık hedefine gıda israfını önleme açısından katkıda bulunmakta, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan birçoğuna hizmet etmektedir. Bu prensiplerle israfı önleyerek ihtiyaç sahiplerinin kendi ayaklarının üzerinde durmasını sağlayan modeli tüm Türkiye’ye anlatmak, gıda bankacılığı konusunda farkındalık yaratmak, dünyada ve Türkiye'de yapılan çalışmaları daha geniş kitlelerle paylaşmak amacı ile hayata geçirdiğimiz zirvenin ikincisini yapıyor olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz."

Tibuk, zirvenin temel ihtiyaç ürünleri üreticileri, toptancıları ve perakendecileri, yerli ve uluslararası gıda bankaları, kamu kuruluşları, üniversitelerin ilgili kürsüleri ve sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirileceğini belirtti.



Kaynak: AA