2. gün iftar menüsü | Bugün ne pişirsem? | İftar yemeği ne yapsam?

İslam aleminin 11 aydır heyecanla beklediği Şehr-i Ramazan'ın ikinci gününde, iftar saati yaklaştıkça 'Bugün ne pişirsem?' sorusunun aratılma sayısı da yükseliyor. Sevdiklerine ve kendilerine sağlıklı, lezzetli ve pratik yemekler hazırlamak isteyen oruçlu vatandaşlarımız için biz de haberimizde başlangıç, ara sıcak, ana yemek, salata, tatlısı ile 2. güne yaraşır bir menü hazırladık. İşte 2. gün iftar menüsü...

2. GÜN İFTAR MENÜSÜ | BUGÜN NE PİŞİRSEM? | İFTAR YEMEĞİ NE YAPSAM?

Ramazan ayının huzur ve bereketiyle şenlenen iftar sofralarında, hem gözünüze hem midenize dokunacak muhteşem bir menüyle, Ramazan'ın ikinci gününde de karşınızdayız.

2. iftar gününde içinde sebze, tavuk ve baklagil bulunan, hem vitamin deposu hem hafif, tam da iftara layık bir çorba olan Şehriyeli Havuçlu Tavuk Suyu Çorbası ile güzel bir başlangıç düşündük.

Ara sıcak olarak patates yağında mantar, ardından elinizdeki bayat ekmekleri değerlendirebileceğiniz ve iftar sofrasına yakışır nitelikte bir ana yemek olan bayat ekmek kebabı ile sofranızı şenlendirebilirsiniz.

Ara soğuk ve meze tercihini biz zeytinyağlı bakla favadan yana kullandık. Son olarak kimsenin hayır diyemediği hafif mi hafif tatlı Magnolia ile kapanış...

BAŞLANGIÇ | ŞEHRİYELİ HAVUÇLU TAVUK SUYU ÇORBASI TARİFİ

Tüm gün su içememenin vermiş olduğu yanma hissini ve hararetinizi söküp tarken aynı zamanda sizi ana yemeğe hazırlayacak ve çabucak doyma, tıkanma hislerine izin vermeyecek bir çorba arıyorsanız doğru yerdesiniz.

MALZEMELER

3 adet haşlanmış tavuk baget

Yarım su bardağından bir parmak fazla arpa şehriye

1 adet havuç

7 su bardağı tavuk suyu

1 yemek kaşığı tereyağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

TERBİYESİ İÇİN;

1 yumurta sarısı

Yarım limon suyu

YAPILIŞI

Önce tavuk etini haşlayıp etlerini didikliyoruz.

Tencerede yağı eritip rendelenmiş havucu koyuyoruz.

Yumuşayana kadar kavurup 7 su bardağı tavuk suyunu ekliyoruz. Arzu eden 5 bardak tavuk suyu, 2 bardak normal su ile de yapabilir.

Kaynamaya başlayınca şehriyeyi ilave ediyoruz. Tuzunu da koyup, ara ara karıştırarak, şehriyeler yumuşayana kadar pişiriyoruz.

Terbiyesi için bir kasede yumurta sarısı ve limon suyunu iyice çırpıyoruz.

Çorbanın suyundan 2 kepçe koyup tekrar iyice çırpıyoruz.

Tavuk etlerini çorbaya ilave ediyoruz. Sonra çorbayı karıştırarak hazırladığımız terbiyeyi yavaş yavaş döküyoruz.

Bir taşım daha kaynatıp ocağı kapatıyoruz. Karabiberini koyup sıcak sıcak servis ediyoruz.

Afiyet olsun...

ARA SICAK | PATATES YATAĞINDA MANTAR TARİFİ

MALZEMELER

6 adet taze patates

1 tatlı kaşığı iri çekilmiş deniz tuzu

1 tatlı kaşığı iri çekilmiş karabiber

6 adet mantar

4-5 adet maydanoz yaprağı

1 tatlı kaşığı tereyağı

50 gram parmesan peyniri

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Taze patateslerin kabuklarını iyice temizleyin.

Fırını 180 dereceye ayarlayın.

Patatesleri ortadan ikiye bölün ve iri çekilmiş tuz, karabiber ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağını, fırın tepsisine dizilmiş patateslerin üzerine eşit olacak şekilde ilave edin.

Geniş bir tavayı ısıtın. Tereyağını eritin.

Eriyen tereyağında temizlenmiş mantarları sotelyin.

Mantarlar suyunu salıp geri çekince tuzu ve karabiberi ilave edin ve ocaktan alın.

Patateslerin içi yumuşayıncaya kadar fırınlayın. Fırınlanmış patateslerin üzerine sotelenmiş mantarları ilave edin.

Mantarların üzerine parmesan peynirini de ilave edin ve tekrar fırınlayın.

Peynirler hafif eriyinceye kadar yaklaşık 2-3 dakika pişirin ve servis etmeden önce maydanoz yapraklarıyla lezzetlendirin ve işte hazır.

Afiyet olsun...

ANA YEMEK | RAMAZAN PİDELİ BAYAT EKMEK KEBABI TARİFİ

Biz düşündük ki, Ramazan ayının ilk gününde bolca pideler alınmış ancak sahurda bile ev ahalisine sunduğunuz halde bunların hepsi tüketilmemiş olsa gerek. Akşam da iftar için bunları ısıtıp yeni pide almama düşüncesi bir miktar içinizi sıkıyor olmalı. Hiç sıkılmanıza gerek yok. Bu tarif, tüm bu dertlere deva olacak.

MALZEMELER

300 gram kıyma

2 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet domates

1 adet kapya biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1’er çay kaşığı tuz pulbiber karabiber kimyon

Yarim bayatlamış pide

1 çay kaşığı kekik

1 yemek kaşığı tereyağ

SOSU İÇİN;

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Kekik

Açmak için su

ÜZERİ İÇİN;

Sarımsaklı yoğurt

YAPILIŞI

Kıymalı harcımız için tavaya sıvı yağ alarak küpler halinde doğranan soğan ve sarımsağı alarak kavuralım.

Daha sonra küpler halinde doğranan kapya biberi ekleyelim.

Kavrulunca salça ve baharatları ilave edelim.

Onlarda hazır olunca kıymayı ekleyelim. Topaklar halinde kalmaması için ezerek ara ara karıştırarak kavuralım.

Kıymalar tane tane olunca yani ayrılınca doğranmış domatesi ekleyerek pişmeye bırakalım.

Pideyi küpler halinde doğrayarak tavaya alalım.

1 yemek kaşığı tereyağ ve 1 çay kaşığı kekik ile kavuralım.

Sosu için salçayı kavurarak su ile açalım. Akışkan ama aynı zaman da koyu bir kıvam olmalı.

Servis tabağına hazır olan pideleri alalım.

Üzerine sosumuzu güzelce dökelim.

Yine üzerine yoğurdumuzu gezdirelim.

Ve son olarak pişen kıymalı harcımızı alalım.

Afiyet olsun..

ARA SOĞUK - MEZE | ZEYTİNYAĞLI BAKLA FAVA TARİFİ

Bayat ekmek kebabının ardından hafif bir meze hem midenizi rahatlatacak hem de tatlı için küçük bir ön hazırlık olacaktır.

MALZEMELER

2 su bardağı kuru bakla (bir gece önceden ıslatılmış)

4 su bardağı su

1 çay bardağı zeytinyağı

2 adet kuru soğan

2 küp kesme şeker

Tuz

Yarım demet dereotu

YAPILIŞI

Tencereye zeytinyağını alıp yemeklik doğranmış soğanlarımızı hafif kavuruyoruz.

Sonra bir gece önceden suda beklettiğimiz baklayı ekleyip suyunu tuzunu şekerini koyup pişmeye bırakıyoruz .

Ara ara karıştırmayı unutmayın.

Hafif sulu kalınca ocağın altını kapatıp hemen blenderdan geçirip inçe kıydığımız dereotunu ekleyip karıştırıyoruz ve servis kabımıza döküyoruz.

Önce biraz cıvık gibi gelebilir ama anında katılaşıyor oda ısısına geldiğinde buzdolabına kaldırıp en az 6 saat dinlendiriyoruz.

TATLI | MAGNOLİA TARİFİ

Özellikle yeni neslin bayıldığı ve son dönemde herkes için vazgeçilmez lezzet haline gelen, sizde bulunan meyvelerle güzelliğine güzellik katabileceğiniz hafif bir iftar tatlısı.

MALZEMELER

KREMASI İÇİN;

1 lt süt

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket sıvı krema

SÜSLEMEK İÇİN;

2 paket eti Burçak bisküvi (veya Bebe bisküvi)

1 su bardağı fındık kırığı

Yaklaşık on adet çilek

1 adet muz

YAPILIŞI

Öncelikle kreması için soğuk süte şeker, un ve nişastayı koyup güzelce çırpalım ki un topaklanmasın sonra yumurta sarısı ve kremayı ekleyip sürekli karıştırarak pişirelim.

Kaynadıktan sonra vanilya ekleyip ocaktan alalım.

Şimdi evimizde bulunan tercihen biraz geniş bardak, kupa, kase ne varsa yanımıza alalım.

En alta iki kaşık krema üzerine ufalanmış bisküvi üzerine fındık kırığı ve kenarlara çilekleri dizelim.

Sonra krema dolduralım.

Yanlara muz dilimi dizip en üste yine bisküvi fındık bitirelim.

Tabi ki dilediğiniz sıralamayı yapabilirsiniz veya istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun...