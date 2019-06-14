2 gündür kayıp olan öğrenci sulama kanalında ölü bulundu

ŞANLIURFA'da, ailesinin 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 8'inci sınıf öğrencisi Ahmet Bengi (14), sulama kanalında ölü bulundu.

Geçtiğimiz çarşamba günü merkez Mutlukaya Mahallesi'ndeki evinden, iddiaya göre kimseye haber vermeden ayrılan 8'inci sınıf öğrencisi Ahmet Bengi'den haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma tarafından başlatılan çalışma kapsamında Ahmet'in son olarak evlerinin yakınındaki markette görüldüğü belirlendi. Çalışma devam ederken, bugün Akçakale ilçesinin Uğraklı Mahallesi'ndeki sulama kanalında erkek çocuk cesedi bulunduğu ihbarıyla ekipler bölgeye gitti. Sulama kanalından çıkarılan cesedin, yapılan incelemede Ahmet Bengi'ye ait olduğu belirlendi. Bengi'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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DHA