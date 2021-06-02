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2 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Kuruluş Osman yeni bölümüyle ATV'de

2 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı araştırılıyor. Biz de ATV yayın akışına haberimizde yer verdik. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan ATV hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı olarak izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Kuruluş Osman yeni bölümüyle ekranlarda oluyor...

2 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Kuruluş Osman yeni bölümüyle ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. 10.00'da Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınıyla ekranlara gelirken 16.20'de Esra Erol'da yayınlanıyor. Akşam ise sevilen dizi Kuruluş Osman yeni bölümüyle ATV izleyicisiyle buluşuyor. İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı...

2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman 

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