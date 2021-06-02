2 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Kuruluş Osman yeni bölümüyle ATV'de 2 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı araştırılıyor. Biz de ATV yayın akışına haberimizde yer verdik. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan ATV hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı olarak izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Kuruluş Osman yeni bölümüyle ekranlarda oluyor...

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Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. 10.00'da Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınıyla ekranlara gelirken 16.20'de Esra Erol'da yayınlanıyor. Akşam ise sevilen dizi Kuruluş Osman yeni bölümüyle ATV izleyicisiyle buluşuyor. İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı... 2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI 08.00 Kahvaltı Haberleri 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13.00 atv Gün Ortası 14.00 Beni Bırakma 16.20 Esra Erol'da 19.00 atv Ana Haber 20.00 Kuruluş Osman atvatv yayın akışı