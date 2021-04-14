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  3. 2 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

2 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

2 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 2 Haziran 2021 Çarşamba maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

2 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3  Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2 Haziran 2021 Çarşamba gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


12:05
Brisbane Roar - Perth Glory
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

13:00
Shonan Bellmar - Gamba Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Yokohama Marinos - Kawasaki Frontale
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Shimizu S Pulse - Kashima Antlers
Japonya Lig Kupası
Bilyoner TV

18:00
Ranheim - Start
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Koper - KRKA
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Bosna Hersek - Karadağ
Hazırlık Maçı
S Sport Plus

19:00
Beyaz Rusya - Azerbaycan
Hazırlık Maçı
CBC Sport

20:00
Norveç - Lüksemburg
Hazırlık Maçı
S Sport 2, S Sport Plus

20:00
Türkiye - Ukrayna
U21 Hazırlık Maçı
A Spor

20:00
Linköping - Atvidabergs
İsveç Division 1
Bilyoner TV

21:45
Hollanda - İskoçya
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

22:00
İngiltere - Avusturya
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

22:00
Almanya - Danimarka
Hazırlık Maçı
S Sport Plus, S Sport

22:00
Girona - Almeria
İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:05
Fransa - Galler
Hazırlık Maçı
S Sport 2, S Sport Plus

Tayfun Altuntaş
Editör
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