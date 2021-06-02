2 Haziran 2021 Çarşamba FOX TV Yayın Akışı | Vay Halime TV'de ilk kez FOX TV'de FOX TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile başlayan FOX hemen ardından yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün programıyla devam ediyor. Akşam ise TV'de ilk kez yayınlanacak olan Vay Halime filmi FOX TV'de. İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba FOX TV Yayın Akışı...

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Ekranların sevilen kanalları arasında olan FOX TV yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de 2 Haziran 2021 Çarşamba FOX TV Yayın Akışını haberimizde derledik. 08.00'da İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat olurken 14.00'da sevilen yarışma programı Temizlik Benim İşim ekranlarda oluyor. Akşam ise TV'de ilk kez yayınlanacak Vay Halime filmi FOX TV izleyicisiyle buluşuyor.... 2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI 08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün 13.00 Refika ile Öze Dönüş 14.00 Temizlik Benim İşim 16.00 Zuhal Topal'la Sofrada 19.00 Fox Ana Haber 20.00 Vay Halime 22.45 Anamız var Fox Tvfox tv yayın akışı