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2 Haziran 2021 Çarşamba FOX TV Yayın Akışı | Vay Halime TV'de ilk kez FOX TV'de

FOX TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile başlayan FOX hemen ardından yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün programıyla devam ediyor. Akşam ise TV'de ilk kez yayınlanacak olan Vay Halime filmi FOX TV'de. İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba FOX TV Yayın Akışı...

2 Haziran 2021 Çarşamba FOX TV Yayın Akışı | Vay Halime TV'de ilk kez FOX TV'de

Ekranların sevilen kanalları arasında olan FOX TV yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de 2 Haziran 2021 Çarşamba FOX TV Yayın Akışını haberimizde derledik. 08.00'da İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat olurken 14.00'da sevilen yarışma programı Temizlik Benim İşim ekranlarda oluyor. Akşam ise TV'de ilk kez yayınlanacak Vay Halime filmi FOX TV izleyicisiyle buluşuyor....

2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 Refika ile Öze Dönüş

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Vay Halime

22.45 Anamız var

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