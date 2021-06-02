2 Haziran 2021 Çarşamba FOX TV Yayın Akışı | Vay Halime TV'de ilk kez FOX TV'de
FOX TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile başlayan FOX hemen ardından yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün programıyla devam ediyor. Akşam ise TV'de ilk kez yayınlanacak olan Vay Halime filmi FOX TV'de. İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba FOX TV Yayın Akışı...
Ekranların sevilen kanalları arasında olan FOX TV yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de 2 Haziran 2021 Çarşamba FOX TV Yayın Akışını haberimizde derledik. 08.00'da İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat olurken 14.00'da sevilen yarışma programı Temizlik Benim İşim ekranlarda oluyor. Akşam ise TV'de ilk kez yayınlanacak Vay Halime filmi FOX TV izleyicisiyle buluşuyor....
2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI
08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 Refika ile Öze Dönüş
14.00 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Vay Halime
22.45 Anamız var