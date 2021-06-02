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2 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı | Sadakatsiz Sezon Finali Kanal D'de

Ekranların en çok izlenen kanalı Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. Kanal D güne Neler Oluyor Hayatta? programıyla başlarken akşam ise sevilen dizi Sadakatsiz sezon finali bölümüyle Kanal D ekranlarında oluyor. İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı...

2 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı | Sadakatsiz Sezon Finali Kanal D'de

2 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı merakla araştırılıyor. Biz de Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. Güne Neler Oluyor Hayatta? programıyla başlayan Kanal D 13.15'te Gelinim Mutfakta programına yer veriyor. Akşam ise her bölümü heyecanla izlenen izleyiciyi Kanal D ekranına kilitleyen dizi Sadakatsiz sezon finali ile izleyici karşısına geçiyor...

2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Gelinim Mutfakta

16.00 Aşk-ı Memnu

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Sadakatsiz

23.45 Camdaki kız

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