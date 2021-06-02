2 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı | Sadakatsiz Sezon Finali Kanal D'de Ekranların en çok izlenen kanalı Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. Kanal D güne Neler Oluyor Hayatta? programıyla başlarken akşam ise sevilen dizi Sadakatsiz sezon finali bölümüyle Kanal D ekranlarında oluyor. İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı...

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2 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı merakla araştırılıyor. Biz de Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. Güne Neler Oluyor Hayatta? programıyla başlayan Kanal D 13.15'te Gelinim Mutfakta programına yer veriyor. Akşam ise her bölümü heyecanla izlenen izleyiciyi Kanal D ekranına kilitleyen dizi Sadakatsiz sezon finali ile izleyici karşısına geçiyor... 2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI 07.00 Sihirli Annem 09.00 Neler Oluyor Hayatta? 11.00 Yaprak Dökümü 13.15 Gelinim Mutfakta 16.00 Aşk-ı Memnu 18.45 Kanal D Ana Haber 20.00 Sadakatsiz 23.45 Camdaki kız Kanal Dkanal d yayın akışı