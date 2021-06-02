2 Haziran 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show Show TV'de
2 Haziran 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde derledik. Güne Alev Alev dizisinin eski bölümüyle başlayan Show TV gündüz kuşağında Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yayınlanacak Akşam ise Güldür Güldür Show tekrar bölümleriyle Show TV ekranlarında olacak...
Ekranların sevilen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Alev Alev ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizilerinin tekrar bölümleriyle başlayan Show TV hemen ardından Sevcan'la Lezzet Yolunda programı yayınlanıyor. Akşam ise Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı...
2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Alev Alev
10.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show