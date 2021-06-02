2 Haziran 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show Show TV'de

Ekranların sevilen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Alev Alev ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizilerinin tekrar bölümleriyle başlayan Show TV hemen ardından Sevcan'la Lezzet Yolunda programı yayınlanıyor. Akşam ise Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı...

2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Alev Alev

10.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show