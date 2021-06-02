2 Haziran 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı | Yabancı Sinema 'Parker' Star'da Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de sizler için haberimizde derledik. Güne yayınlandığı dönem sevilerek izlenen dizi Güzel Köylü ile başlayan Star TV akşam ise Parker isimli yabancı sineme yayınlanacak. İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı...

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Star TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Sorusunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz. Güne Güzel Köylü dizisiyle başlayan Star hemen ardından Mesut Yar ile Bugün ile devam edecek. Akşam ise yabancı sineme Parker izleyiciyle buluşurken film biter bitmez izleyicilere keyifli anlar yaşatacak Arkadaşım Hoşgeldin programı Star TV ekranlarında olacak. İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı... 2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI 06.30 Güzel Köylü 07.00 Mesut Yar ile Bugün 09.45 Yüksek Sosyete 11.15 Kaçak Gelinler 13.15 Gerçeğin Peşinde 16.15 Güzel Köylü 18.30 Star Haber 20.00 Parker 22.30 Arkadaşım Hoşgeldin star tvstar tv yayın akışı