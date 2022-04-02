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2 Haziran 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

2 Haziran 2022 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 2 Haziran 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

2 Haziran 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 2 Haziran 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var,  kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2 Haziran 2022 Perşembe maç programı...

2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE  GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2 Haziran 2022 Perşembe  gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


14:00
Güney Kore - Brezilya
Hazırlık Maçı

Bilyoner TV

16:00
Bulgaristan - Hollanda
Voleybol Kadınlar Milletler Ligi

TRT Spor

17:30
Letonya - İsrail
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

18:00
Kuzey Makedonya - Ermenistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

19:00
Mozambik - Ruanda
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

20:00
Girona - Eibar
İspanya La Liga 2 Play-Off

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

20:00
Bandırmaspor - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig Play-Off Final

TRT Spor, Bein Sports 1, Bein Sports Max 1

20:30
Lüksemburg - İsveç
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

21:30
San Marino - Polonya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

21:45
İspanya - Portekiz
UEFA Uluslar Ligi

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2

21:45
Kuzey İrlanda - Yunanistan
UEFA Uluslar Ligi

Yayın yok 

21:45
Çekya - İsviçre
UEFA Uluslar Ligi

S Sport, S Sport Plus

21:45
Fransa - Sırbistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:00
Tunus - Ekvator Ginesi
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

23:00
Ekvador - Nijerya
Hazırlık Maçı

Yayın yok 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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