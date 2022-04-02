2 Haziran 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
2 Haziran 2022 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 2 Haziran 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 2 Haziran 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2 Haziran 2022 Perşembe maç programı...
2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2 Haziran 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
14:00
Güney Kore - Brezilya
Hazırlık Maçı
Bilyoner TV
16:00
Bulgaristan - Hollanda
Voleybol Kadınlar Milletler Ligi
TRT Spor
17:30
Letonya - İsrail
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
18:00
Kuzey Makedonya - Ermenistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
19:00
Mozambik - Ruanda
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
20:00
Girona - Eibar
İspanya La Liga 2 Play-Off
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
20:00
Bandırmaspor - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig Play-Off Final
TRT Spor, Bein Sports 1, Bein Sports Max 1
20:30
Lüksemburg - İsveç
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
21:30
San Marino - Polonya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
21:45
İspanya - Portekiz
UEFA Uluslar Ligi
CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2
21:45
Kuzey İrlanda - Yunanistan
UEFA Uluslar Ligi
Yayın yok
21:45
Çekya - İsviçre
UEFA Uluslar Ligi
S Sport, S Sport Plus
21:45
Fransa - Sırbistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bein Sports 2, Bilyoner TV
22:00
Tunus - Ekvator Ginesi
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
23:00
Ekvador - Nijerya
Hazırlık Maçı
Yayın yok