Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 2 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR? Pazartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 2 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var. 2 HAZİRAN PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Güzel Köylü 18:45 Star Haber 20:00 Zor Ölüm 3 2 HAZİRAN PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI 07:15 8'de Sağlık 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk 14:45 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19:30 Annenin Sırrıdır Çocuk 21:30 Survivor All Star 2 HAZİRAN PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu 18:45 Kanal D Haber 20:00 Camdaki Kız 2 HAZİRAN PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 10:45 Ekonomi Arası 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün 13:00 En Hamarat Benim 16:00 Fulya ile Umudum Olsun 18:00 İyilik 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber 20:00 Mahkum 2 HAZİRAN PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 Ana Haber 20:00 Bir Zamanlar Çukurova 2 HAZİRAN PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI 08:00 Bu Sabah 10:30 Şef Kapımda 12:00 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 2 HAZİRAN PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI 05:40 Elimi Bırakma 10:00 Alişan ile Gülümse Hayata 12:45 Türkiye'nin Mutfağı 15:15 Kara Tahta 16:40 Seksenler 19:00 Ana Haber 20:00 'Charlie'nin Çikolata Fabrikası' 2 HAZİRAN PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:13İstiklal Marşı 05:15Musikişinas 05:45Bir Resmin Hikayesi 06:15Türk Caz Standartları Enstitüsü 07:00Kısa Film Kuşağı 07:30Hayat Sanat 08:00Sade Saz 08:15Randevu 08:30Nakkaşın Fırçası 09:00Eşik 09:30Evliya Çelebi 10:15Yeryüzleri 10:30Beyoğlu Kültür Yolu Festivali - Atatürk Kültür Merkezi 11:00Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) 12:00Hayat Sanat 12:30Beyoğlu Kültür Yolu Festivali - Galataport 13:00Edebiyat Söyleşileri 14:00Yerli Sinema: Kar Beyaz 15:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası 16:00TRT Belgesel Günleri 16:30Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 17:30Musikişinas 18:00Hayat Sanat 18:30Başkent Kültür Yolu Festivali 19:00Sinema + 19:45Geri Dönüşen Sanat 20:00Karar Perdesi 21:00Belgesel: Kökler 21:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 22:00Yabancı Sinema: Tatlı ve Kirli (Sweet and Lowdown) 23:45Anadolu Arkeolojisi 00:15Karar Perdesi 01:15Yabancı Sinema: Tatlı ve Kirli (Sweet and Lowdown) 03:00Sinema + 03:45Geri Dönüşen Sanat 04:00Evliya Çelebi 04:45Arşivden Konserler