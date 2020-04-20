2 hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sonucu yakalandı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, hırsızlık için girdikleri evde, apartmanda yaşayanlar tarafından fark edilen M.G. ve V.B. olay yerine polis ekipleri gelince kaçmaya çalıştı. Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Olay, öğle saatlerinde Hisar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. M.G. ve V.B. hırsızlık için girdikleri evde, apartman sakinlerince fark edildi. Apartmandakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören şüpheliler, balkondan atlayıp kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacanın ardından M.G. ve V.B., kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA