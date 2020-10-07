Erzurum Valisi Memiş: Küçükbaş hayvancılık hedefimiz yılda 2 milyonKoronavirüs aşısı yaptıran başhekim: Henüz yan etkisi olmadıYıllarca yüzündeki 25 kilo tümör ile yaşadı! 5 ameliyat olduktan sonra kurtulduTarsus Belediyesi'nden örnek hareket: Hayvan mezarlığı için çalışmalara başlandıKartal'da üst geçidin korkulukları, seyir halindeki araçların üzerine düştüNuray Sayarı günlük burç yorumları | 8 Ekim Perşembe günlük burç yorumlarıAntalya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltıVietnamlı muhalif blogger Trang'a gözaltı şokuO ilimizde tüm etkinliklere 15 günlük yasak!Karın ağrısına ne iyi gelir? Karın ağrısı nasıl geçer?
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. 2 kadın market ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştu

2 kadın market ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştu

Ünlü market zincirinde çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Koronavirüs kurallarını umursamadan kavgaya tutuşan iki kadın kalan son düdüklü tencereyi almak için birbirini darp etti. O anlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hangi şehirde yaşandığı henüz bilinmeyen olayda bir markette kaydedilen görüntüler herkesi utandırdı. Düdüklü tencere savaşına giren 2 kadın koronavirüs bir yana kimseye aldırış etmeden birbirleri dövdü.

Sosyal medyada büyük yankı bulan görüntülerde son kalan düdüklü tencereyi almaya çalışan 2 kadın tencereyi birbirlerine kaptırmamak için yerlerde sürükledi. İzleyenleri şok eden görüntüler bugün sosyal medyada en çok tıklanan görüntüler arasına girdi. 

"BUNU YAPMAYA DEĞER Mİ?"

Korona kurallarının hiçe sayıldığı kavga anında market çalışanlarından birinin "Düdüklü tencere için birbirinize bunu yapmaya değer mi?" demesi dikkat çekti.

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT