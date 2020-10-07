2 kadın market ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştu

Hangi şehirde yaşandığı henüz bilinmeyen olayda bir markette kaydedilen görüntüler herkesi utandırdı. Düdüklü tencere savaşına giren 2 kadın koronavirüs bir yana kimseye aldırış etmeden birbirleri dövdü.

Sosyal medyada büyük yankı bulan görüntülerde son kalan düdüklü tencereyi almaya çalışan 2 kadın tencereyi birbirlerine kaptırmamak için yerlerde sürükledi. İzleyenleri şok eden görüntüler bugün sosyal medyada en çok tıklanan görüntüler arasına girdi.

"BUNU YAPMAYA DEĞER Mİ?"

Korona kurallarının hiçe sayıldığı kavga anında market çalışanlarından birinin "Düdüklü tencere için birbirinize bunu yapmaya değer mi?" demesi dikkat çekti.