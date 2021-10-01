Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 2 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

2 KASIM 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2 Kasım 2021 Salı günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

16:00

Atalanta - Manchester Utd

UEFA Gençlik Ligi

Exxen, UEFA.tv



18:00

Bayern Münih - Benfica

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv



20:45

Malmö - Chelsea

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport



20:45

Wolfsburg - Salzburg

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



21:00

Sporting Gijon - Almeria

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



21:00

Ponferradina - Huesca

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV



21:00

Landskrona - Östersunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV



21:00

Sundsvall - Falkenbergs

İsveç Superettan

Bilyoner TV



22:00

Atletico PR - Flamengo

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Brasil de Pelotas - Avai

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:00

Vitoria - CSA

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:45

Luton Town - Middlesbrough

İngiltere Championship

Bein Sports 4



23:00

Atalanta - Manchester United

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport



23:00

Bayern Münih - Benfica

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



23:00

Dinamo Kiev - Barcelona

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



23:00

Juventus - Zenit

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



23:00

Sevilla - Lille

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



23:00

Villarreal - Young Boys

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



23:15

Leganes - Cartagena

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV