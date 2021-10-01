2 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
2 Kasım 2021 Salı günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 2 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 2 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
2 KASIM 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2 Kasım 2021 Salı günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
16:00
Atalanta - Manchester Utd
UEFA Gençlik Ligi
Exxen, UEFA.tv
18:00
Bayern Münih - Benfica
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
20:45
Malmö - Chelsea
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport
20:45
Wolfsburg - Salzburg
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
21:00
Sporting Gijon - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
21:00
Ponferradina - Huesca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV
21:00
Landskrona - Östersunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV
21:00
Sundsvall - Falkenbergs
İsveç Superettan
Bilyoner TV
22:00
Atletico PR - Flamengo
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Brasil de Pelotas - Avai
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:00
Vitoria - CSA
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:45
Luton Town - Middlesbrough
İngiltere Championship
Bein Sports 4
23:00
Atalanta - Manchester United
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport
23:00
Bayern Münih - Benfica
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:00
Dinamo Kiev - Barcelona
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:00
Juventus - Zenit
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:00
Sevilla - Lille
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:00
Villarreal - Young Boys
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:15
Leganes - Cartagena
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV