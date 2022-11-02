2 Kasım 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları 2.11.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

Şans Topu'nun şanslı numaralarının ne olacağı vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Günün talihlilerinin kim olacağının büyük bir merakla beklendiği Şans Topu'nun bugünkü numaralarını merak ediyor. İşte 30.10.2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları...
2 KASIM 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU SONUÇLARI
2-7-18-28-32-8
30 EKİM 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
12-15-16-24-28-8
26 EKİM 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU SONUÇLARI
12- 13- 24- 25- 30- 4
19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU SONUÇLARI
23- 20- 34- 31- 4- 14