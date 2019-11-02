2 Kasım Cumartesi bugün hangi diziler var? | 2 Kasım Cumartesi yayın akışı
2 Kasım Cumartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan bölümler yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Kasım Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
2 Kasım Cumartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan yaz dizileri Afili Aşk, Her Yerde Sen, Kimse Bilmez yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Kasım Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
2 KASIM BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 2 Kasım Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
2 KASIM CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'DE HAFTA SONU
10:00 BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA
12:00 SEN ANLAT KARADENİZ
15:20 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
19:00 HAFTA SONU ATV ANA HABER
20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER?
00:20 SEN ANLAT KARADENİZ
03:20 KANATSIZ KUŞLAR
05:30 KARA PARA AŞK
2 KASIM CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 AKASYA DURAĞI
09:45 MAGAZİN D CUMARTESİ
13:00 ARDA'NIN MUTFAĞI
14:00 BEŞİNCİ TAT
14:45 SET EKSTRA
15:00 ZALİM İSTANBUL
18:45 KANAL D HABER HAFTA SONU
20:00 RECEP İVEDİK 2
22:15 RECEP İVEDİK 2
00:30 AFİLİ AŞK
02:30 POYRAZ KARAYEL
03:15 MÜZİK ARASI
05:45 VER ELİNİ AŞK
2 KASIM CUMARTESİ STAR YAYIN AKIŞI
07:00 YÜKSEK SOSYETE
09:00 BURCU İLE HAFTA SONU
10:00 SEVDİM SENİ BİR KERE
12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA
13:00 SEVGİLİ GEÇMİŞ
16:00 ÇOCUK
18:45 STAR HABER
20:00 BENİM TATLI YALANIM
00:15 ÇOCUK
03:00 UFAK TEFEK CİNAYETLER
05:00 KİRALIK AŞK
2 KASIM CUMARTESİ SHOW YAYIN AKIŞI
06:15 DEMET AKBAĞ İLE ÇOK ARAMIZDA
08:15 HAYAT GÜZELDİR
10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ
13:00 SINIRSIZLAR
14:45 SULTAN
16:45 CANIM KARDEŞİM
18:45 HAFTA SONU ANA HABER
20:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
00:15 YOK ARTIK
02:15 TÜRK SİNEMASI
04:15 CUMARTESİ SÜRPRİZİ
2 KASIM CUMARTESİ SHOW YAYIN AKIŞI
2 KASIM CUMARTESİ FOX YAYIN AKIŞI
08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU
11:15 MEHMET ÖZER İLE MUTFAKTA
12:15 THE TASTE TÜRKİYE
15:45 HER YERDE SEN
19:00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
20:00 HER YERDE SEN
23:45 THE TASTE TÜRKİYE
02:30 KURŞUN
04:30 AŞK YENİDEN
05:45 KADIN
2 KASIM CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 ÇOOK YAŞA
09:45 EL DEĞMEMİŞ AŞK
11:45 SALUR KAZAN
13:45 MASTERCHEF TÜRKİYE
20:00 O SES TÜRKİYE
00:15 KİCK BOKS
01:30 8X8
02:45 BİLGİNİZ OLSUN
03:30 KOMEDİ TÜRKİYE
05:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR
2 KASIM CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:30 6 MANTI
07:35 BENİ BÖYLE SEV
10:15 BENİM ADIM MELEK
13:50 AİLELER YARIŞIYOR
15:50 ŞAMPİYON
19:00 TRT 1 ANA HABER
20:00 KALK GİDELİM
01:45 ŞAMPİYON
04:00 İYİLİK KULÜBÜ
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