2 Kasım Cumartesi bugün hangi diziler var? | 2 Kasım Cumartesi yayın akışı

2 Kasım Cumartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan yaz dizileri Afili Aşk, Her Yerde Sen, Kimse Bilmez yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Kasım Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

2 KASIM BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 2 Kasım Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

2 KASIM CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'DE HAFTA SONU

10:00 BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA

12:00 SEN ANLAT KARADENİZ

15:20 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

19:00 HAFTA SONU ATV ANA HABER

20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER?

00:20 SEN ANLAT KARADENİZ

03:20 KANATSIZ KUŞLAR

05:30 KARA PARA AŞK

2 KASIM CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 AKASYA DURAĞI

09:45 MAGAZİN D CUMARTESİ

13:00 ARDA'NIN MUTFAĞI

14:00 BEŞİNCİ TAT

14:45 SET EKSTRA

15:00 ZALİM İSTANBUL

18:45 KANAL D HABER HAFTA SONU

20:00 RECEP İVEDİK 2

22:15 RECEP İVEDİK 2

00:30 AFİLİ AŞK

02:30 POYRAZ KARAYEL

03:15 MÜZİK ARASI

05:45 VER ELİNİ AŞK

2 KASIM CUMARTESİ STAR YAYIN AKIŞI

07:00 YÜKSEK SOSYETE

09:00 BURCU İLE HAFTA SONU

10:00 SEVDİM SENİ BİR KERE

12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA

13:00 SEVGİLİ GEÇMİŞ

16:00 ÇOCUK

18:45 STAR HABER

20:00 BENİM TATLI YALANIM

00:15 ÇOCUK

03:00 UFAK TEFEK CİNAYETLER

05:00 KİRALIK AŞK

2 KASIM CUMARTESİ SHOW YAYIN AKIŞI

06:15 DEMET AKBAĞ İLE ÇOK ARAMIZDA

08:15 HAYAT GÜZELDİR

10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ

13:00 SINIRSIZLAR

14:45 SULTAN

16:45 CANIM KARDEŞİM

18:45 HAFTA SONU ANA HABER

20:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

00:15 YOK ARTIK

02:15 TÜRK SİNEMASI

04:15 CUMARTESİ SÜRPRİZİ

2 KASIM CUMARTESİ SHOW YAYIN AKIŞI

2 KASIM CUMARTESİ FOX YAYIN AKIŞI

08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU

11:15 MEHMET ÖZER İLE MUTFAKTA

12:15 THE TASTE TÜRKİYE

15:45 HER YERDE SEN

19:00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

20:00 HER YERDE SEN

23:45 THE TASTE TÜRKİYE

02:30 KURŞUN

04:30 AŞK YENİDEN

05:45 KADIN

2 KASIM CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 ÇOOK YAŞA

09:45 EL DEĞMEMİŞ AŞK

11:45 SALUR KAZAN

13:45 MASTERCHEF TÜRKİYE

20:00 O SES TÜRKİYE

00:15 KİCK BOKS

01:30 8X8

02:45 BİLGİNİZ OLSUN

03:30 KOMEDİ TÜRKİYE

05:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR

2 KASIM CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 6 MANTI

07:35 BENİ BÖYLE SEV

10:15 BENİM ADIM MELEK

13:50 AİLELER YARIŞIYOR

15:50 ŞAMPİYON

19:00 TRT 1 ANA HABER

20:00 KALK GİDELİM

01:45 ŞAMPİYON

04:00 İYİLİK KULÜBÜ