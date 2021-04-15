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  3. Kullanılmayan evin çatı katı alevlere teslim oldu! 2 katlı binada yangın

Kullanılmayan evin çatı katı alevlere teslim oldu! 2 katlı binada yangın

Kocaeli'de yangın paniği yaşandı. Kullanılmayan iki katlı evin çatı katında henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kullanılmayan evin çatı katı alevlere teslim oldu! 2 katlı binada yangın

Kocaeli'de kullanılmayan evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay Kartepe ilçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Nazlı Sokak üzerinde bulunan 3 yıldır kullanılmayan boş bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı evin çatı katından alevler yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangın hakkında inceleme başlattı.

KAYNAK:İhlas Haber Ajansı

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