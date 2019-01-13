2. kattan düştü, imdadına ağabeyi yetişti

Bursa'da yapım aşamasındaki inşaatın 2. katından boşluğa düşen gencin imdadına, kendisini aramaya çıkan ağabeyi yetişti.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi 8. Gonca Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye, gece geç saatlerde yapım aşamasındaki inşaata neden girdiği öğrenilemeyen Doğukan Ş.(18), inşaatın 2. katından boşluğa düştü. Kardeşini aramaya çıkan ve yapım aşamasındaki inşaattan bağırma sesi geldiğini duyan Muhammet Ş., inşaata girerek Doğukan'ın kanlar içerisinde yerde yattığını görüp durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, vatandaşların yardımıyla genci ambulansa aldı. Yaralı genç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA