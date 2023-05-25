2. kez yakayı ele verdi! Alkolden ehliyetini kaptıran şahıs, eşinin otomobilinde yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çevreyolunda meydana gelen ve araçlardan bir tanesinin hurdaya döndüğü 3 araçlardan birinin sürücüsünün alkolden dolayı ehliyetine el konulmuş olduğu için kendisine ve araç sahibi olan eşine ayrı ayrı 8 bin 190 TL para cezası uygulandı.

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2. kez yakayı ele verdi! Alkolden ehliyetini kaptıran şahıs, eşinin otomobilinde yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çevreyolunda meydana gelen ve araçlardan bir tanesinin hurdaya döndüğü 3 araçlı zincirleme kazada yaralanan olmadı. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsünün alkolden dolayı ehliyetine el konulmuş olduğu için kendisine ve araç sahibi olan eşine ayrı ayrı 8 bin 190 TL para cezası uygulandı.

ZİNCİRLEME KAZADA 3 ARAÇ BİR BİRİNE GİRDİ

Kaza; Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Antalya'dan gelip Alanya istikametine gitmekte olan Nevzat Çetin'in kullandığı 07 ATV 971 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan çelik bariyerlere çarptı. Ardından, aynı istikamette seyir halindeki Nuri Yiğit'in kullandığı 07 MC 2711 plakalı Tofaş Kartal marka otomobile çarptı. O sırada Mustafa Çiçek'in kullandığı 42 AOU 650 plakalı kapalı kasa kamyonet de Yiğit'in kullandığı otomobile çarptı.

2. kez yakayı ele verdi! Alkolden ehliyetini kaptıran şahıs, eşinin otomobilinde yakalandı

Kazada, bariyerlere çarpan otomobil hurdaya dönerken, yaralanan olmadı. Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde 07 MC 2711 plakalı Tofaş Kartal otomobilin sürücüsünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulduğu belirlenirken, kendisine ve araç sahibi olan eşine ayrı ayrı 8 bin 190'ar TL olmak üzere toplam 16 bin 389 TL para cezası uygulandı.

"SİYAH ARAÇ BENİ SIKIŞTIRDI"

Hurdaya dönen araçtan ufak tefek sıyrıklarla çıkan Nevzat Çetin, sol tarafından gelen bir aracın kendisini sıkıştırdığını, bu araca çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptığını, siyah aracın durmayarak yoluna devam ettiğini söyledi.

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KAYNAK: İHA

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