2 kişinin öldüğü kazada düşen plakayı almak için döndüğünde yakalandı

TEKİRDAĞ'da, hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olaydan sonra kaçan ve kaza yerinde düşürdüğünü farkettiği plakalı olmak için geri dönen hafif yaralı sürücü polis ekiplerince yakalandı.

Kaza, gece yarısı merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Şehit Mustafa Bekri Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sedat G. yönetimindeki 59 ER 536 plakalı hafif ticari araç, cadde üzerinde hızla seyrederken yolun karşısına geçmeye çalışan Yeliz Kara, Kemal Şinik ve Hakan Sezer'e çarpıp, olay yerinden kaçtı. Çarpmanın Şiddetli 3 kişi metrelerce sürüklenip yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kemal Şinik ile Hakan Sezer'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralanan Yeliz Kara ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü.

DÜŞEN PLAKAYI ALMAK İÇİN GERİ GELİNCE YAKALANDI

Kazaya karışan sürücü, kaçtıktan bir süre sonra olay yerinde düşen araç plakasını almak için geri dönünce polis ekipleri tarafından yakalandı. Kazada kendisi de yaralanan Sedat G., polis gözetiminde hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA