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  3. 2 Mart 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

2 Mart 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

2 Mart 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 2 Mart 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

2 Mart 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 2 Mart 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

2 MART 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2 Mart 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


11:05
Melbourne City - Perth Glory
Avustralya A Ligi

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

13:00
Jeonbuk - Pohang
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00
Kawasaki Frontale - Urawa
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:30
Daegu - Gimcheon Sangmu
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30
Yokohama Marinos - Vissel Kobe
Japonya J.League

Bilyoner TV

14:30
Boluspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

16:00
AZ Alkmaar - Juventus
UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

16:00
Midtjylland - Benfica
UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

17:00
Sivasspor - Karagümrük
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final

A Spor

17:00
Liverpool - Genk
UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

17:00
Radomlje - Tabor Sezana
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00
Dinamo Kiev - Sporting
UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

18:30
Zilina - Salzburg
UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

19:30
Mura - NK Celje
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
Sion - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30
Beşiktaş - Kayserispor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final

A Spor

20:30
Hamburg - Karlsruhe
Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final

Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:30
Hannover - Leipzig
Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final

Smart Spor HD, Spor Smart

20:30
Frosinone - Cosenza
İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30
Lecce - Ascoli
İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30
Monza - Parma
İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30
Pisa - Crotone
İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30
Reggina - Vicenza
İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30
Spal - Cittadella
İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:45
Standard Liege - Beerschot
Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:15
Luton Town - Chelsea
İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 2

22:30
Kilmarnock - Raith
İskoçya Challenge Cup Yarı Final

Yayın yok

22:30
Southampton - West Ham
İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 3

22:30
Luzern - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

22:45
Club Brugge - KAA Gent
Belçika Kupasi Yarı Final

 Tivibu Spor, Bilyoner TV

22:45
Celtic - St.Mirren
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45
Dundee FC - Hibernian
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45
Hearts - Aberdeen
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45
Livingston - Dundee United
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45
Motherwell - Ross Country
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45
St.Johnstone - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig

 S Sport Plus, Bilyoner TV

22:45
Bochum - Freiburg
Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final

Smart Spor 2, Spor Smart 2

23:00
Mallorca - Real Sociedad
İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV

23:00
Real Madrid - Atletico Madrid
UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

23:00
Fiorentina - Juventus
İtalya Kupası Yarı Final

TRT Spor, Bilyoner TV

23:15
Liverpool - Norwich City
İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 5

23:15
Nantes - Monaco
Fransa Kupası Yarı Final

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:30
Valencia - Athletic Bilbao
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final

Tivibu Spor 4

  

Bölge Gündem Editör Ekibi
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