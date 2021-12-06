2 Mart 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
2 Mart 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 2 Mart 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 2 Mart 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
2 MART 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2 Mart 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
11:05
Melbourne City - Perth Glory
Avustralya A Ligi
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
13:00
Jeonbuk - Pohang
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00
Kawasaki Frontale - Urawa
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:30
Daegu - Gimcheon Sangmu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Yokohama Marinos - Vissel Kobe
Japonya J.League
Bilyoner TV
14:30
Boluspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
16:00
AZ Alkmaar - Juventus
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
16:00
Midtjylland - Benfica
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
17:00
Sivasspor - Karagümrük
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final
A Spor
17:00
Liverpool - Genk
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
17:00
Radomlje - Tabor Sezana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Dinamo Kiev - Sporting
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
18:30
Zilina - Salzburg
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
19:30
Mura - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Sion - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
Beşiktaş - Kayserispor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final
A Spor
20:30
Hamburg - Karlsruhe
Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final
Smart Spor 2, Spor Smart 2
20:30
Hannover - Leipzig
Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final
Smart Spor HD, Spor Smart
20:30
Frosinone - Cosenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Lecce - Ascoli
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Monza - Parma
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Pisa - Crotone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Reggina - Vicenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Spal - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:45
Standard Liege - Beerschot
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:15
Luton Town - Chelsea
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 2
22:30
Kilmarnock - Raith
İskoçya Challenge Cup Yarı Final
Yayın yok
22:30
Southampton - West Ham
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 3
22:30
Luzern - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
22:45
Club Brugge - KAA Gent
Belçika Kupasi Yarı Final
Tivibu Spor, Bilyoner TV
22:45
Celtic - St.Mirren
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Dundee FC - Hibernian
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Hearts - Aberdeen
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Livingston - Dundee United
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Motherwell - Ross Country
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
St.Johnstone - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig
S Sport Plus, Bilyoner TV
22:45
Bochum - Freiburg
Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final
Smart Spor 2, Spor Smart 2
23:00
Mallorca - Real Sociedad
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV
23:00
Real Madrid - Atletico Madrid
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
23:00
Fiorentina - Juventus
İtalya Kupası Yarı Final
TRT Spor, Bilyoner TV
23:15
Liverpool - Norwich City
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 5
23:15
Nantes - Monaco
Fransa Kupası Yarı Final
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:30
Valencia - Athletic Bilbao
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final
Tivibu Spor 4