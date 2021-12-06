2 Mart 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 2 Mart 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

2 MART 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2 Mart 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



11:05

Melbourne City - Perth Glory

Avustralya A Ligi

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

13:00

Jeonbuk - Pohang

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00

Kawasaki Frontale - Urawa

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:30

Daegu - Gimcheon Sangmu

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30

Yokohama Marinos - Vissel Kobe

Japonya J.League

Bilyoner TV

14:30

Boluspor - Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

16:00

AZ Alkmaar - Juventus

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

16:00

Midtjylland - Benfica

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

17:00

Sivasspor - Karagümrük

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final

A Spor

17:00

Liverpool - Genk

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

17:00

Radomlje - Tabor Sezana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00

Dinamo Kiev - Sporting

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

18:30

Zilina - Salzburg

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

19:30

Mura - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Sion - FC Lausanne

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30

Beşiktaş - Kayserispor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final

A Spor

20:30

Hamburg - Karlsruhe

Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final

Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:30

Hannover - Leipzig

Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final

Smart Spor HD, Spor Smart

20:30

Frosinone - Cosenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30

Lecce - Ascoli

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30

Monza - Parma

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30

Pisa - Crotone

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30

Reggina - Vicenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30

Spal - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:45

Standard Liege - Beerschot

Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:15

Luton Town - Chelsea

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 2

22:30

Kilmarnock - Raith

İskoçya Challenge Cup Yarı Final

Yayın yok

22:30

Southampton - West Ham

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 3

22:30

Luzern - FC Zurich

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

22:45

Club Brugge - KAA Gent

Belçika Kupasi Yarı Final

Tivibu Spor, Bilyoner TV

22:45

Celtic - St.Mirren

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45

Dundee FC - Hibernian

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45

Hearts - Aberdeen

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45

Livingston - Dundee United

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45

Motherwell - Ross Country

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45

St.Johnstone - Glasgow Rangers

İskoçya Premier Lig

S Sport Plus, Bilyoner TV

22:45

Bochum - Freiburg

Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final

Smart Spor 2, Spor Smart 2

23:00

Mallorca - Real Sociedad

İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV

23:00

Real Madrid - Atletico Madrid

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

23:00

Fiorentina - Juventus

İtalya Kupası Yarı Final

TRT Spor, Bilyoner TV

23:15

Liverpool - Norwich City

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 5

23:15

Nantes - Monaco

Fransa Kupası Yarı Final

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:30

Valencia - Athletic Bilbao

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final

Tivibu Spor 4