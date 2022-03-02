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  3. ​​​​​​​2 Mart 2022 Çarşamba İSKİ Tuzla su kesintisi |Tuzla sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter?

​​​​​​​2 Mart 2022 Çarşamba İSKİ Tuzla su kesintisi |Tuzla sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter?

İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre 2 Mart 2022 Çarşamba günü Tuzla'da 18 saat sürecek olan su kesintisi yaşanacak. Bunun üzerine vatandaşlar kesintinin olacağı mahalleleri ve suların ne zaman geleceğini merak ediyorlar. Peki Tuzla sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter? ​​​​​​​2 Mart 2022 İSKİ Tuzla su kesintisi olan mahaller haberimizde...

​​​​​​​2 Mart 2022 Çarşamba İSKİ Tuzla su kesintisi |Tuzla sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter?

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri’ne su sağlayan isale hattında arıza meydana geldiği ve onarım yapılacağı ifade edildi. Buna göre 2 Mart Çarşamba günü Tuzla'da 18 saatlik su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Bunun üzerine vatandaşların suların ne zaman geleceğini araştırıyorlar. Peki  Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter? 2 Mart 2022 Çarşamba İSKİ Tuzla su kesintisi haberimizde... 

2 Mart 2022 Çarşamba İSKİ Tuzla su kesintisi |Tuzla sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter?

2 MART 2022 İSKİ TUZLA SU KESİNTİSİ 

2 Mart 2022 Salı günü Tuzla ilçesinde 18 saat su kesintisi yaşanacak olan mahaller şöyle: 

"İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih Mahalleleri."

​​​​​​​2 Mart 2022 Çarşamba İSKİ Tuzla su kesintisi |Tuzla sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter?

İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK? TUZLA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTER?

İSKİ'nin internet sitesinde ye alan bilgilere göre Tuzla'da 2 Mart 2022 Çarşamba günü yaşanacak olan su kesintisi saat 05.00'de başlayacak, saat 23.00'da sona erecek. 

2 Mart 2022 Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arasında 18 saat süre ile kesinti uygulanacak mahalleler:

Tuzla: İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih Mahalleleri.

Pendik: Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları,  Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi Mahalleleri.

Ataşehir İlçesi: Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı,  Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa Mahalleleri.

 

​​​​​​​2 Mart 2022 Çarşamba İSKİ Tuzla su kesintisi |Tuzla sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter?​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
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