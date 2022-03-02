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2 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 2 Mart 2022 Çarşamba televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

2 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 2 Mart 2022 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

2 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

2 MART ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panaroma

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

2 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

2 MART ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Haber

20:00 Sadakatsiz

2 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

2 MART ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge anlı ile Tatlı Sert

13:00  atv Gün Ortası

16:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

2 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

2 MART ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Oğlum

2 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

2 MART ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:0 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya ile Umudum Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Son Nefesime Kadar

2 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

2 MART ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

2 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

2 MART ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:15 Tek Yürek

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30Alişan İle Hayata Gülümse

12:15Şehirden Uzakta

13:15Beni Böyle Sev

16:30Seksenler

19:00Ana Haber

19:55İddiaların Aksine

20:00Yabancı Sinema "Sultan"

23:45112 Acil Çağrı

2 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​​​​​​​​

2 MART ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI

09:00Bir Resim Bir Hikaye

09:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

10:00Aramızda Müzik Var

10:45Yeryüzleri

11:00Felsefe Söyleşileri

12:00Hayat Sanat

12:30Eşik

13:00Tarih Söyleşileri

14:00Yabancı Sinema: Yaban (Savage State)

16:00Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi

16:30İstanbul, Müzik ve Tarih

17:15Randevu

17:30Evliya Çelebi

18:00Hayat Sanat

18:30Koleksiyoner

19:00Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00Coğrafyadan Kültüre Bağ

20:30Musikişinas

21:00Edebiyat Söyleşileri

22:00Yerli Sinema: Ağustos Böcekleri ve Karıncalar

Bölge Gündem Editör Ekibi
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