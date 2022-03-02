2 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 2 Mart 2022 Çarşamba televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

A+ A-

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 2 Mart 2022 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar... 2 MART ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI 07:15 8’de Sağlık 08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 11:15 Survivor All Star 13:00 Survivor Panaroma 14:45 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Survivor All Star 2 MART ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 18:45 Kanal D Haber 20:00 Sadakatsiz 2 MART ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge anlı ile Tatlı Sert 13:00 atv Gün Ortası 16:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 16:20 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kuruluş Osman 2 MART ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI 08:00 Bu Sabah 10:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12:15 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:10 Senin Hayatın 18:45 Show Ana Haber 20:00 Oğlum ​​​​​​​ 2 MART ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 10:45 Ekonomi Arası 11:0 Çağla ile Yeni Bir Gün 13:00 En Hamarat Benim 16:45 Fulya ile Umudum Olsun 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber 20:00 Son Nefesime Kadar ​​​​​​​ 2 MART ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Söz 18:30 Star Haber 20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı 2 MART ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI 05:15 Tek Yürek 08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 09:30Alişan İle Hayata Gülümse 12:15Şehirden Uzakta 13:15Beni Böyle Sev 16:30Seksenler 19:00Ana Haber 19:55İddiaların Aksine 20:00Yabancı Sinema "Sultan" 23:45112 Acil Çağrı ​​​​​​​​​​​​​​ 2 MART ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI 09:00Bir Resim Bir Hikaye 09:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası 10:00Aramızda Müzik Var 10:45Yeryüzleri 11:00Felsefe Söyleşileri 12:00Hayat Sanat 12:30Eşik 13:00Tarih Söyleşileri 14:00Yabancı Sinema: Yaban (Savage State) 16:00Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi 16:30İstanbul, Müzik ve Tarih 17:15Randevu 17:30Evliya Çelebi 18:00Hayat Sanat 18:30Koleksiyoner 19:00Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 20:00Coğrafyadan Kültüre Bağ 20:30Musikişinas 21:00Edebiyat Söyleşileri 22:00Yerli Sinema: Ağustos Böcekleri ve Karıncalar Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri yayın akışısadakatsiz