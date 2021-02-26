2 Nisan Cuma su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU-İSU kesinti 2 Nisan Cuma günü İzmir, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintilerini araştırarak bu kapsamda önlem almak isteyen vatandaşlarımız için İSKİ, ASKİ, İZSU ve İSU tarafından paylaşılan veriler eşliğinde bu bilgilere haberimizde yer verdik.

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2 Nisan Cuma su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ-İSU başlıkları arama motorlarında sıklıkla bakılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgilere haberimizde yer verdik. İşte İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli'de 2 Nisan Cuma günü gerçekleşecek planlı su kesintilerinin listesi... 2 NİSAN CUMA İSKİ SU KESİNTİSİ İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde,2 Nisan Cuma günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir. 2 NİSAN CUMA ASKİ SU KESİNTİSİ Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde,2 Nisan Cuma günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir. 2 NİSAN CUMA İZSU SU KESİNTİSİ İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 2 Nisan Cuma günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir. 2 NİSAN CUMA İSU SU KESİNTİSİ Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 2 Nisan Cuma günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir. Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü İSKİ su kesintisiASKİ su kesintisiİZSU su kesintisiİSU su kesintisi