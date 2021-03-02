Sağlık Bakanlığı, her gün internet sitesinde Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaşarak koronavirüste son durum hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Peki 2 Mart Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar.:.

2 MART SALI TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU| VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı, 2 Mart Salı gününün koronavirüs tablosu paylaşıldığında haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

1 MART PAZARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

1 Mart Pazartesi günü için Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, bugün 130 bin 536 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs test sayısı 33 milyon 305 bin 552'ye ulaştı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre yapılan testler sonucu 9 bin 891 kişinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

Son 24 saatte 69 kişi salgına yenik düştü. Türkiye'de koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 28 bin 638 oldu. Hastanede tedavi gören 5 bin 947 kişi ise sağlığına kavuştu.