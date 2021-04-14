2 Mayıs 2021 Pazar Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
2 Mayıs 2021 Pazar Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 2 Mayıs 2021 Pazar maç programı başlığı hafta içi ve hafta sonu oynanan maçlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 2 Mayıs 2021 Pazar Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
2 MAYIS 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2 Mayıs 2021 Pazar gününde Süper Ligin yanı sıra birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
13:00
Barcelona - PSG
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Bein Sports Max 1
13:15
ADO Den Haag - Feyenoord
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
13:30
Lazio - Genoa
İtalya Serie A
Bein Sports 3, Bilyoner TV
14:00
Bordeaux - Rennes
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV
14:00
Khimki - Ural
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
Vasalunds - Brage
İsveç Superettan
Bilyoner TV
14:00
Glasgow Rangers - Celtic
İskoçya Premier Lig
Tivibu SporBilyoner TV
15:00
Valladolid - Real Betis
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
15:00
Fuenlabrada - Cartagena
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
15:00
Fredericia - Silkeborg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
15:00
Kömürspor - Kocaelispor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
15:00
Pendikspor - Elazığspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
15:00
Sakaryaspor - Etimesgut Bld.
TFF 2. Lig
Yayın Yok
15:00
Sonderjyske - Odense
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
15:30
Ajax - FC Emmen
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
15:30
Groningen - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
15:30
G.A. Eagles - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
16:00
Bologna - Fiorentina
İtalya Serie A
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
16:00
Napoli - Cagliari
İtalya Serie A
Bein Sports 4, Bilyoner TV
16:00
Sassuolo - Atalanta
İtalya Serie A
Bein Sports Max 1,Bilyoner TV
16:00
Antalyaspor - Göztepe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 3
16:00
Denizlispor - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Konyaspor - Fatih Karagümrük
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Brest - Nantes
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:00
JDA Dijon - Metz
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:00
Lorient - Angers
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:00
Nimes - Reims
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:00
Newcastle - Arsenal
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, Idman TV
16:00
Vendsyssel - Hobro
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Helsingborg - Eskilstuna United
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Halmstads - Göteborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Örebro - Norrkoping
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Östersunds - Varbergs
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Boca Juniors - Lanus
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
16:00
Jablonec - Sigma Olomouc
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
16:00
Pardubice - Karvina
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
16:00
Teplice - Fastav Zlin
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
16:00
Fomget Gençlik - Fatih Vatanspor
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi Yarı Final
Bilyoner TV
16:30
Rostov - Tambov
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
Espanyol - Malaga
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
17:00
KAA Gent - Mechelen
Belçika Pro League
Bilyoner TV
17:00
Randers - Brondby IF
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
Servette - Young Boys
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
Sion - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
FC Zurich - Lugano
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
17:15
Villarreal - Getafe
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
17:45
PSV - Heerenveen
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
18:00
Istra 1961 - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Cobresal - Curico Unido
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
18:00
Slovan Liberec - Sparta Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
18:05
Montpellier - St. Etienne
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4,Bilyoner TV
18:10
Df. Justicia - Santa Fe
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
18:10
CA Independiente - Atletico Tucuman
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
18:15
O. Ljubljana - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Manchester Utd - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, Idman TV
18:30
AIK Stockholm - Elfsborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
KuPS - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:00
Udinese - Juventus
İtalya Serie A
Bein Sports 3, Bilyoner TV
19:00
Zenit - Lokomotiv Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:00
Spartak Trnava - Slovan Bratislava
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
FC Midtjylland - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:15
Castellon - UD Logrones
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
19:15
Leganes - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube,Bilyoner TV
19:30
Granada - Cadiz
İspanya La Liga
Spor Smart ,Smart Spor HD, Bilyoner TV
19:30
Club Brugge - Anderlecht
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2Bilyoner TV
20:00
Nashville - Miami FC
MLS
Bilyoner TV
20:00
Beşiktaş - ALG Spor
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi Yarı Final
Bilyoner TV
20:05
Osijek - Varazdin
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:20
San Lorenzo - Godoy Cruz
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
20:20
Talleres Cordoba - Huracan
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
20:30
Gençlerbirliği - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:30
Slavia Prag - Viktoria Plzen
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
21:15
Tottenham - Sheffield Utd
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus,S Sport,Idman TV
21:30
Las Palmas - Ponferradina
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube,Bilyoner TV
21:45
Sampdoria - Roma
İtalya Serie A
Bein Sports 3,Bilyoner TV
22:00
Valencia - Barcelona
İspanya La Liga
S Sport Plus,Spor Smart,Smart Spor HD,Bilyoner TV
22:00
Monaco - Lyon
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4Bilyoner TV
22:30
Banfield - River Plate
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
22:30
Huachipato - O'Higgins
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
23:30
Sporting Cristal - Alianze Lima
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV