2 Mayıs 2021 Pazar Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 2 Mayıs 2021 Pazar Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

2 MAYIS 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2 Mayıs 2021 Pazar gününde Süper Ligin yanı sıra birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

13:00

Barcelona - PSG

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Bein Sports Max 1

13:15

ADO Den Haag - Feyenoord

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

13:30

Lazio - Genoa

İtalya Serie A

Bein Sports 3, Bilyoner TV

14:00

Bordeaux - Rennes

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV

14:00

Khimki - Ural

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00

Vasalunds - Brage

İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:00

Glasgow Rangers - Celtic

İskoçya Premier Lig

Tivibu SporBilyoner TV

15:00

Valladolid - Real Betis

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

15:00

Fuenlabrada - Cartagena

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

15:00

Fredericia - Silkeborg

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

15:00

Kömürspor - Kocaelispor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

15:00

Pendikspor - Elazığspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

15:00

Sakaryaspor - Etimesgut Bld.

TFF 2. Lig

Yayın Yok

15:00

Sonderjyske - Odense

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

15:30

Ajax - FC Emmen

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

15:30

Groningen - Sparta Rotterdam

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

15:30

G.A. Eagles - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

16:00

Bologna - Fiorentina

İtalya Serie A

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

16:00

Napoli - Cagliari

İtalya Serie A

Bein Sports 4, Bilyoner TV

16:00

Sassuolo - Atalanta

İtalya Serie A

Bein Sports Max 1,Bilyoner TV

16:00

Antalyaspor - Göztepe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 3

16:00

Denizlispor - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Konyaspor - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Brest - Nantes

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:00

JDA Dijon - Metz

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:00

Lorient - Angers

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:00

Nimes - Reims

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:00

Newcastle - Arsenal

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport, Idman TV

16:00

Vendsyssel - Hobro

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

Helsingborg - Eskilstuna United

İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00

Halmstads - Göteborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00

Örebro - Norrkoping

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00

Östersunds - Varbergs

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00

Boca Juniors - Lanus

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

16:00

Jablonec - Sigma Olomouc

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

16:00

Pardubice - Karvina

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

16:00

Teplice - Fastav Zlin

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

16:00

Fomget Gençlik - Fatih Vatanspor

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi Yarı Final

Bilyoner TV

16:30

Rostov - Tambov

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00

Espanyol - Malaga

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

17:00

KAA Gent - Mechelen

Belçika Pro League

Bilyoner TV

17:00

Randers - Brondby IF

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00

Servette - Young Boys

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00

Sion - FC Lausanne

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00

FC Zurich - Lugano

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

17:15

Villarreal - Getafe

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

17:45

PSV - Heerenveen

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

18:00

Istra 1961 - ND Gorica

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

18:00

Cobresal - Curico Unido

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

18:00

Slovan Liberec - Sparta Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

18:05

Montpellier - St. Etienne

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4,Bilyoner TV

18:10

Df. Justicia - Santa Fe

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

18:10

CA Independiente - Atletico Tucuman

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

18:15

O. Ljubljana - Aluminij

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:30

Manchester Utd - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport, Idman TV

18:30

AIK Stockholm - Elfsborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30

KuPS - HJK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

19:00

Udinese - Juventus

İtalya Serie A

Bein Sports 3, Bilyoner TV

19:00

Zenit - Lokomotiv Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:00

Spartak Trnava - Slovan Bratislava

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00

FC Midtjylland - Nordsjaelland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:15

Castellon - UD Logrones

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

19:15

Leganes - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube,Bilyoner TV

19:30

Granada - Cadiz

İspanya La Liga

Spor Smart ,Smart Spor HD, Bilyoner TV

19:30

Club Brugge - Anderlecht

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2Bilyoner TV

20:00

Nashville - Miami FC

MLS

Bilyoner TV

20:00

Beşiktaş - ALG Spor

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi Yarı Final

Bilyoner TV

20:05

Osijek - Varazdin

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:20

San Lorenzo - Godoy Cruz

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

20:20

Talleres Cordoba - Huracan

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

20:30

Gençlerbirliği - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:30

Slavia Prag - Viktoria Plzen

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

21:15

Tottenham - Sheffield Utd

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus,S Sport,Idman TV

21:30

Las Palmas - Ponferradina

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube,Bilyoner TV

21:45

Sampdoria - Roma

İtalya Serie A

Bein Sports 3,Bilyoner TV

22:00

Valencia - Barcelona

İspanya La Liga

S Sport Plus,Spor Smart,Smart Spor HD,Bilyoner TV

22:00

Monaco - Lyon

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4Bilyoner TV

22:30

Banfield - River Plate

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

22:30

Huachipato - O'Higgins

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

23:30

Sporting Cristal - Alianze Lima

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV