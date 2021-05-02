2 Mayıs 2021 Pazar Fox TV Yayın Akışı |Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta

2 Mayıs 2021 Pazar FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Saat 08:30'da İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu programı olacak. Öğleden sonra Mucize Doktor dizisinin tekrar bölümü yer alacak.

2 MAYIS 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Son Yaz

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mucize Doktor

18:00 Bir Su Hikayesi

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

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