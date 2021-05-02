2 Mayıs 2021 Pazar Fox TV Yayın Akışı |Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta
Fox Tv ekranlarında 2 Mayıs gündüz kuşağında 'İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu' olacak. Akşam ise saat 20.00'da Kefaret ekranlarda olacak. İşte detaylar.
2 Mayıs 2021 Pazar FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Saat 08:30'da İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu programı olacak. Öğleden sonra Mucize Doktor dizisinin tekrar bölümü yer alacak.
2 MAYIS 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Son Yaz
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
18:00 Bir Su Hikayesi
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
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