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  3. 2 Mayıs 2021 Pazar Fox TV Yayın Akışı |Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta

2 Mayıs 2021 Pazar Fox TV Yayın Akışı |Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta

Fox Tv ekranlarında 2 Mayıs gündüz kuşağında 'İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu' olacak. Akşam ise saat 20.00'da Kefaret ekranlarda olacak. İşte detaylar.

2 Mayıs 2021 Pazar Fox TV Yayın Akışı |Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta

2 Mayıs 2021 Pazar FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Saat 08:30'da İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu programı olacak. Öğleden sonra Mucize Doktor dizisinin tekrar bölümü yer alacak. 

2 MAYIS 2021 PAZAR  ATV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Son Yaz
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
18:00 Bir Su Hikayesi
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret

2 Mayıs 2021 Pazar Fox TV Yayın Akışı |Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta

{TITLE_STRIP}2 Mayıs 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı| Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'da

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{TITLE_STRIP}2 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı| Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Kanal D'de

{TITLE_STRIP}2 Mayıs 2021 Pazar ATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV'de

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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