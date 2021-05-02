2 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı| Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Kanal D'de
2 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı belli oldu. Kanal D izleyicileri güne 09:45'de Magazin D Pazar ile başlayacak. Akşam saat 20:00'de ise Çok Güzel Hareketler 2 yayımlanacak. İşte saat saat 2 Mayıs Kanal D yayın akışı.
Kanal D izleyicileri için 2 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışını haberimizde derledik. Bugün Kanal D'de hangi diziler var? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm yayımlanacak mı? İşte 2 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışının tam listesi.
KANAL D 2 MAYIS 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI
06:30 Geniş Aİle
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Galaksinin Koruyucuları
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Hekimoğlu
2 Mayıs 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı| Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'da
2 Mayıs 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı |Aile Arasında (Film) Show'da
2 Mayıs 2021 Pazar Fox TV Yayın Akışı |Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta
2 Mayıs 2021 Pazar ATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV'de