2 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı| Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Kanal D'de 2 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı belli oldu. Kanal D izleyicileri güne 09:45'de Magazin D Pazar ile başlayacak. Akşam saat 20:00'de ise Çok Güzel Hareketler 2 yayımlanacak. İşte saat saat 2 Mayıs Kanal D yayın akışı.

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