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  3. 2 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı| Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Kanal D'de

2 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı| Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Kanal D'de

2 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı belli oldu. Kanal D izleyicileri güne 09:45'de Magazin D Pazar ile başlayacak. Akşam saat 20:00'de ise Çok Güzel Hareketler 2 yayımlanacak. İşte saat saat 2 Mayıs Kanal D yayın akışı.

2 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı| Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D izleyicileri için 2 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışını haberimizde derledik. Bugün Kanal D'de hangi diziler var? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm yayımlanacak mı? İşte 2 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışının tam listesi.

KANAL D 2 MAYIS 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

06:30 Geniş Aİle
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Galaksinin Koruyucuları
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Hekimoğlu

2 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı| Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Kanal D'de

{TITLE_STRIP}2 Mayıs 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı| Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'da

{TITLE_STRIP}2 Mayıs 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı |Aile Arasında (Film) Show'da

{TITLE_STRIP}2 Mayıs 2021 Pazar Fox TV Yayın Akışı |Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta

{TITLE_STRIP}2 Mayıs 2021 Pazar ATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV'de

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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