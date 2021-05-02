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2 Mayıs 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı |Aile Arasında (Film) Show'da

2 Mayıs 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı yayımlandı. Peki bugün Show'da hangi diziler var? 2 Mayıs Pazar günü Show'da neler var? Show TV izleyicileri bugün güne saat 10:00'da Pazar Sürprizi ile başlayacak. Akşam ise başarılı oyuncular Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın rol aldığı Aile Arasında filmi ekranlarda olacak. İşte detaylar.

2 Mayıs 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı |Aile Arasında (Film) Show'da

Tam kapanmanın olduğu şu sıralar milyonlarca kişi televizyonlara sarıldı. Son günlerde televizyon izleyici kitlesi bir hayli arttı. Vatandaşlar kapanmayı evlerinde geçirdiklerinden dizi ve filmlere sardı. Bugün de vizyona girdiği günden beri konuşulan Aile Arasında filmi Show TV ekranlarında olacak. İşte 2 Mayıs 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı...

SHOW TV 2 MAYIS 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
07:45 Kuzey Yıldıızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Son Hıçkırık
16:15 Ne Olacak Şimdi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Aile Arasında

2 Mayıs 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı |Aile Arasında (Film) Show'da

{TITLE_STRIP}2 Mayıs 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı| Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'da

{TITLE_STRIP}2 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı| Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Kanal D'de

{TITLE_STRIP}2 Mayıs 2021 Pazar Fox TV Yayın Akışı |Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta

{TITLE_STRIP}2 Mayıs 2021 Pazar ATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV'de

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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