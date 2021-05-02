2 Mayıs 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı |Aile Arasında (Film) Show'da

Tam kapanmanın olduğu şu sıralar milyonlarca kişi televizyonlara sarıldı. Son günlerde televizyon izleyici kitlesi bir hayli arttı. Vatandaşlar kapanmayı evlerinde geçirdiklerinden dizi ve filmlere sardı. Bugün de vizyona girdiği günden beri konuşulan Aile Arasında filmi Show TV ekranlarında olacak. İşte 2 Mayıs 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı...

SHOW TV 2 MAYIS 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

07:45 Kuzey Yıldıızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Son Hıçkırık

16:15 Ne Olacak Şimdi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Aile Arasında

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2 Mayıs 2021 Pazar Fox TV Yayın Akışı |Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta

2 Mayıs 2021 Pazar ATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV'de