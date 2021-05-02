2 Mayıs 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı| Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'da

17 gün sürecek tam kapanmada her gün Star TV yayın akışı günlük olarak sizler ile paylaşılacaktır. Menajerimi Ara yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'da Star'da. İşte 2 Mayıs 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı...

2 MAYIS 2021 PAZAR STAR YAYIN AKIŞI

09:00 Sefirin Kızı

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 En Güzel Ev

13:15 Bekir Köse ile İftara Doğru

14:15 Boşver Arkadaş

16:00 Kağıt Ev

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

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