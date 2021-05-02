2 Mayıs 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı| Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'da
Bugün ne izlesem diye düşünüyorsanız Star TV'nin yayın akışına bakmadan geçmeyin. 2 Mayıs 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı yayımlandı. Bugün saat 12:00'de Tülin Şahin ile Moda ekranlarda olacak. Akşam ise Menajerimi Ara yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak.
17 gün sürecek tam kapanmada her gün Star TV yayın akışı günlük olarak sizler ile paylaşılacaktır. Menajerimi Ara yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'da Star'da. İşte 2 Mayıs 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı...
2 MAYIS 2021 PAZAR STAR YAYIN AKIŞI
09:00 Sefirin Kızı
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 En Güzel Ev
13:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
14:15 Boşver Arkadaş
16:00 Kağıt Ev
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
2 Mayıs 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı |Aile Arasında (Film) Show'da
2 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı| Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Kanal D'de
2 Mayıs 2021 Pazar Fox TV Yayın Akışı |Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta
2 Mayıs 2021 Pazar ATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV'de