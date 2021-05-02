2 Mayıs 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı | Teşkilat yeni bölümüyle TRT 1'de
Tam kapanma nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı şu günlerde vatandaşlar günün televizyon ekranlarında geçiriyor. Bu nedenle kanal yayın akışları sabahın erken saatlerinden itibaren en çok araştırılan konuların başında geliyor. 2 Mayıs 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı yayımlandı. Peki bugün TRT'de hangi dizi var? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar.
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde 17 günlük tam kapanmaya gidildi. Milyonlarca vatandaş 17 günü evlerinde geçirecek. Kapanmanın 4. gününde 2 Mayıs 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı belli oldu. Teşkilat yeni bölümüyle bu akşam TRT 1'de. İşte yayın akışının tamamı...
2 MAYIS 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
05:13İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Mesnevi'den Hikayeler
05:45 Elimi Bırakma
08:50 Kuşlarla Yolculuk
09:15 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Şehirden Uzakta
14:10 Mavera (Altyazılı)
15:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Teşkilat (Altyazılı)
23:45 Mavera (Altyazılı)
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2 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı| Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Kanal D'de
2 Mayıs 2021 Pazar Fox TV Yayın Akışı |Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta
2 Mayıs 2021 Pazar ATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV'de