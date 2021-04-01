2 Mayıs Pazar hangi sınav var 2021? 2 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 2 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 1-2 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bir yandan da Pazar günü ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınav uygulanacak. Peki 2 Mayıs Pazar günü hangi sınav var 2021? İşte detaylar...

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