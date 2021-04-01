2 Mayıs Pazar hangi sınav var 2021? 2 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?
2 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 1-2 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bir yandan da Pazar günü ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınav uygulanacak. Peki 2 Mayıs Pazar günü hangi sınav var 2021? İşte detaylar...
2 Mayıs Pazar hangi sınav var 2021? 1-2 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgınındaki vaka artışları nedeniyle Hafta sonu yasakları geri geldi. Kabine Toplantısının ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı.
2 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Yeni koronavirüs tedbir kararına göre 81 il genelinde cuma 21.00- Pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Öte yandan yasağın olduğu Pazar günü ÖSYM sınavı gerçekleştirilecek. Peki; 2 Mayıs Pazar hangi sınav var 2021?
2 MAYIS PAZAR GÜNÜ HANGİ SINAV VAR 2021?
2 Mayıs Pazar günü 2021 tarihinde 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) uygulanacak.
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ALES/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, belgelerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
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