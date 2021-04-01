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  3. 2 Mayıs Pazar hangi sınav var 2021? 2 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

2 Mayıs Pazar hangi sınav var 2021? 2 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

2 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 1-2 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bir yandan da Pazar günü ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınav uygulanacak. Peki 2 Mayıs Pazar günü hangi sınav var 2021? İşte detaylar...

2 Mayıs Pazar hangi sınav var 2021? 2 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

2 Mayıs Pazar hangi sınav var 2021? 1-2 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgınındaki vaka artışları nedeniyle Hafta sonu yasakları geri geldi. Kabine Toplantısının ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı.

2 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yeni koronavirüs tedbir kararına göre 81 il genelinde cuma 21.00- Pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Öte yandan yasağın olduğu Pazar günü ÖSYM sınavı gerçekleştirilecek. Peki; 2 Mayıs Pazar hangi sınav var 2021?

2 MAYIS PAZAR GÜNÜ HANGİ SINAV VAR 2021?

2 Mayıs Pazar günü 2021 tarihinde 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) uygulanacak. 

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ALES/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, belgelerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

Sınav refakatçisi sokağa çıkma yasağından muaf mı? Refakatçi izin belgesi nasıl alınır sokağa çıkma yasağı?Sınav refakatçisi sokağa çıkma yasağından muaf mı? Refakatçi izin belgesi nasıl alınır sokağa çıkma yasağı?

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