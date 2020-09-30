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  3. 2 metre enindeki ev görenleri hayrete düşürdü!

2 metre enindeki ev görenleri hayrete düşürdü!

Sivas’ta 2 metre enindeki 2 katlı eski evin görüntüsü görenleri şok etti. Bir konak ve apartmanın arasında bulunan ev, bir yandan ayakta durmak için çabalarken görünümüyle de yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor.

Sivas'ın merkez Çarşıbaşı mahallesinde bulunan 2 metre enindeki 2 katlı eski ev görenlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bir konak ve apartmanın arasına sıkışmış gibi duran bu ev adeta yerini kurtarmak için direniyor.

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30 Eylül 2020 Çarşamba 12:16
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