2 metre enindeki ev görenleri hayrete düşürdü!

Sivas’ta 2 metre enindeki 2 katlı eski evin görüntüsü görenleri şok etti. Bir konak ve apartmanın arasında bulunan ev, bir yandan ayakta durmak için çabalarken görünümüyle de yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor.