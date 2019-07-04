2 milyon TL’lik dolandırıcılık şüphelileri serbest kaldı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de kendisini müteahhit olarak tanıtarak yüksek kar payı alma vaadiyle bir şahsı yaklaşık 2 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i Güney Afrika uyruklu 3 şahıs serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, kendini müteahhit olarak tanıtarak çevresinde güven sağlayan Güney Afrika uyruklu A.A. (30), kamu kurumlarından ihale aldığını söyleyerek T.K. adlı şahıstan para desteği istedi. Türk vatandaşı B.A.(34) ve Ü.F. (34) ile T.K.'nin güvenini kazanan A.A., T.K.'dan yaklaşık 2 milyon TL aldı. Bir miktar ödeme aldıktan sonra ödeme alamayan T.K. ise dolandırıldığı iddiasıyla polise giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube ekipleri, A.A., B.A. ve Ü.F.'yi İzmit'te düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilen şahıslar adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA