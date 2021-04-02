2 Nisan 2021 Cuma Fox TV Yayın Akışı | Son Yaz yeni bölümüyle FOX'ta

2 Nisan 2021 Cuma FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Son Yaz" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 2 Nisan 2021 Cuma yayın akışı...

FOX TV 2 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Dünya Avucunuzda

14:00 Temizlik Benim İşim

16:15 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz

SON YAZ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Akgün, üzerine atılan suçtan sonunda kurtulur. Aklanınca babası ve savcı Selim'e pis işlere bulaşmayacağına dair söz verir. Akgün İzmir'de kalarak arkadaşlarıyla açtığı mekanı canlandırmak için harekete geçer. Bundan sonra tek işinin işletmecilik olduğunu söyler.

Yağmur ise Akgün'ün tüm belalardan kurtulduğu için epey mutludur. Babası Selim'in Akgün hakkında yaptığı uyarıları da dinlemeye pek niyeti yoktur. Diğer taraftan Akgün, Selim’le aynı çatı altında yaşarken, Yağmur’a yaklaşamayacağını bilir ancak kendisine hâkim olmaya çalışır. Akgün, aşkına karşı koyamayacağını anladığında ciddi bir karar alması gerekecektir.

Katil zanlısı Cemal’i yakalayan Selim’in hikayesindeki boşluklar, inandırıcılığını sorgulatır ve süregelen soruşması kapsamında bu olayı da araştırması için bir muhakkik atanır. Canan, Selim’in başının bu sefer gerçekten derde girdiğinden emindir ve bunu durdurmak için harekete geçer.