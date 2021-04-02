2 Nisan 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı |Ramo yeni bölümüyle Show'da
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayınlanacak dizileri sizler için derledik. Show TV 2 Nisan 2021 Cuma gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" yer alırken akşam ise "Ramo" yayınlanacak.
2 Nisan 2021 Cuma Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı yer alırken, akşam ise fenomen program "Ramo" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 2 Nisan 2021 Cuma Show TV yayın akışı...
SHOW TV 2 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI
07:30 Adını Feriha Koydum
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Ramo
RAMO DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ
Doğu'nun annesini bulmak için harekete geçen Sibel kendisini hiç beklemediği bir tehlikenin içinde bulur kendisini. Bir adam tarafından tehdit edilen Sibel'in yardımına ise Ramo koştu. Ramo, Sibel'i tehdit eden adama ulaştı ve gittiği yerde gizli bir defter bulmayı başardı. Bu gizli defter, Sibel'in başını büyük derde sokar.
Gizli defteri almak isteyen bir adam, Şahin ve Doğan'ı yakalayarak Sibel'i tehdit eder. Sibel ise ikisini kurtarabilmek için gizli defteri kendisini arayan adama vermek zorunda kalır ancak defterin içine takip cihazı koyan Sibel'in başka planı vardır. Adamı takip ederken korumalar tarafından yakalanan Sibel, Kaptan tarafından kaçırılır. Finalde Kaptan'ın yanında sevdiği kadın olan Sibel'i gören Ramo, şok olur.