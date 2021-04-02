2 Nisan 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı |Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle TRT 1'de
TRT 1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 1 2 Nisan 2021 Cuma yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Payitaht Abdülhamid" adlı dizi ekranlarda olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...
2 Nisan 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" adlı program yer alırken, hemen ardından "Acemi Anneler" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Payitaht Abdülhamid" yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 2 Nisan 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı...
TRT1 2 NİSAN 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
11:20 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Payitaht Abdülhamid
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM ÖZETİ
Senetler üzerinde yapılan oynamalar, Abdülhamid’i ve devleti zor durumda bırakır. Abdülhamid, sarayın içinde başka bir hain olduğundan şüphelenmektedir. Mithras örgütünün peşinde olan Eşref Aziz öğrendiği yeni bir bilgi ile düşmana büyük bir baskın gerçekleştirir.
Saliha Emsal’i zindandan kurtarmaya çalışırken, Fatma da tuzağı kuranı bulma peşindedir. Naime, babasının gözünde kendini aklamak için Fatma’yı ateşe atar. Aliye ise aldığı onca tedbire rağmen sonunda yakayı ele verir.