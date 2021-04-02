2 Nisan 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı |Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle TRT 1'de

2 Nisan 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" adlı program yer alırken, hemen ardından "Acemi Anneler" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Payitaht Abdülhamid" yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 2 Nisan 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı...

TRT1 2 NİSAN 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım'ın Konağı

11:20 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Payitaht Abdülhamid

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM ÖZETİ

Senetler üzerinde yapılan oynamalar, Abdülhamid’i ve devleti zor durumda bırakır. Abdülhamid, sarayın içinde başka bir hain olduğundan şüphelenmektedir. Mithras örgütünün peşinde olan Eşref Aziz öğrendiği yeni bir bilgi ile düşmana büyük bir baskın gerçekleştirir.



Saliha Emsal’i zindandan kurtarmaya çalışırken, Fatma da tuzağı kuranı bulma peşindedir. Naime, babasının gözünde kendini aklamak için Fatma’yı ateşe atar. Aliye ise aldığı onca tedbire rağmen sonunda yakayı ele verir.